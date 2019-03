Přizpůsobujeme se hře Liberce, hrajeme jako... Nechci být sprostý, hořekuje Zohorna

„Přizpůsobujeme se jejich hře. Nechci být sprostý, ale hrajeme jako pokakaní... Těžko se mi to hodnotí," smutnil Zohorna po druhé prohře o čtyři branky 2:6.

Přitom tým postoupivší z předkola přes Zlín rozjel druhý duel proti vítězi základní části skvěle. Už po 31 vteřinách se trefil Michal Vondrka.

Zprava brankář Roman Will a Petr Kolmann z Liberce a Dominik Pacovský z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

„Na začátku jsme měli tlak, ale pak přišlo zbytečný vyloučení, Liberec se zase dostal na koně, tlačil a dal gól. V předbrankovým prostoru máme strašný problémy. Ať je to v přesilovce nebo ve hře pět na pět, pokaždé je tam volný hráč, kterého necháme dorážet a všichni na sebe jen koukáme," štvalo Zohornu.

Bruslaři nabídli ve druhém čtvrtfinále Bílým Tygrům hned osm přesilových her, sami měli převahu pouze třikrát. „Nemůžeme jim dávat tolik přesilovek. Oni si v nich věří, umí si to hodit a dělají si tam s námi, co chtějí. Musíme na tom zapracovat, trochu se uklidnit a nebýt tak rozlítaní," plánoval. Petr Jelínek a spol. využili výhodu jednoho bojovníka navíc hned třikrát.

Autor dvou branek Liberce Petr Jelínek.

Radek Petrášek, ČTK

„Určitě není dobré být tolik vylučovaný proti Liberci, který má asi nejlepší přesilovky v celé extralize. Musíme se na to dát pozor," souhlasil jeho parťák Pavol Skalický. V základní části soubor Filipa Pešána využil zhruba každou pátou přesilovku, s takovým průměrem se nemohl pochlubit žádný jiný tým.

„A podle mě chodíme moc málo před branku. Roman (Will) je výborný gólman, nemůžeme hrát na to, že dáme pět šest gólů. Za dva zápasy jsme dostali jedenáct branek, což je také strašné a musíme na tom zapracovat," řekl Zohorna, jenž v polovině zápasu ještě vykřesal za stavu 1:4 naději druhým zásahem.

Ladislav Šmíd (vlevo) z Liberce a Oscar Flynn z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

„V předbrankovým prostoru to musíme čistit a nedávat jim přesilovky, to je základ. Přijde mi, že i zbytečně držíme puky, máme nějakou taktiku a pak si každý začne hrát, co chce. S nimi však nemůžeme hrát hokej nahoru dolů, motat se v obranným pásmu. Naopak z něho to musíme dávat rychle pryč, hrát na brejky. Proti Zlínu v předkole jsme makali a fárali. Máme ještě dva dny na čem pracovat a věřím, že doma vyhrajeme," uzavřel Zohorna. Série pokračuje v neděli třetím zápasem na ledě Boleslavi.