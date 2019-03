„Bylo to výborné utkání. Skvělá divácká kulisa, lepší než v Plzni, euforie a sladká tečka pro nás. Byli jsme trochu lepší, řekněme 51 na 49. Ale takhle dobře jsem nás hrát ještě neviděl," rozplýval se trenér Zdeněk Moták. Hanáci slavili druhý zářez v sérii, přičemž nejopěvovanější postavou večera se stal útočník Aleš Jergl. V závěru druhého souboji v Plzni zařídil svému mužstvu prodloužení, tentokrát tvrdou ranou vstřelil rozhodující gól.

„Po pravdě jsem ani nemířil. Zkusil jsem to jenom poslat na bránu, navíc puk se mi postavil a měl to tedy obtížnější," zářil úsměvy domácí hrdina, který uťal prodloužení pouhých 95 sekund před jeho koncem. V záchvatu radosti se ihned vydal k plexisklu. „Seděla tam přítelkyně s mamkou, babičkou i dědou. Gól jsem věnoval jim," pokyvoval hlavou.

Zleva Martin Vyrůbalík a brankář Branislav Konrád, oba z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Pro jeho mužstvo všechno začalo ideálně. Devatenáctiletý mladík Galvas už po 51 vteřinách rozvlnil síť a Petr Strapáč v závěru druhé třetiny přidal šťastně druhou trefu.

„Cítil jsem, že jsem bruslema narazil do brány, ale fakt mě nenapadlo, že by to mohl být gól. Kluci se ale radovali, tak jsem si říkal, že nějaká šance asi je. Byl jsem fakt hodně překvapený," vykládal Strapáč po svém premiérovém zásahu v letošním play off.

Zleva Václav Nedorost z Plzně, brankář Olomouce Branislav Konrád a David Škůrek z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Zdálo se, že Plzeň už nenajde sílu na odpověď. Jenže záhy snížil Němec a v samém závěru třetí třetiny srovnal stav Indrák. Těžký direkt však Hanáky nesrazil a druhý bod v bouřlivé kulise přece jen získali.

„Oběma týmům už docházely síly, ale my měli lepší fyzičku a dokázali celý zápas hrabat," liboval si Jergl. Olomouc znovu předvedla bojovný a urputný hokej, eliminovala údernou elitní formaci protivníka a štěstí se k ní nakonec přiklonilo. „Naše výkony jdou nahoru, ale musíme stát dál nohama na zemi. Ještě není nic rozhodnuté," brzdí euforii Jergl.