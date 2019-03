Zaťovičův hattrick poslal Kometu do semifinále! Plzeň srovnala sérii s Olomoucí

Pokud hokejoví fanoušci přišli o úvodní dvě třetiny čtvrtého zápasu čtvrtfinálové série mezi Olomoucí a Plzní, nemuseli smutnit. Vše důležité se totiž odehrálo až v závěrečné dvacetiminutovce.

Opatrná hra a bezchybné obrany. V takovém duchu se neslo úvodních čtyřicet minut. Více ze hry měli hosté, které na distanc držel výborně chytající Branislav Konrád.

Potyčka před brankou Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Fanoušci se první branky dočkali až ve 41. minutě a k smutku většiny z nich se z přesilové hry trefil americký bek ve službách Západočechů Conor Allen. Psychickou výhodu využili hosté o osm minut později, kdy podruhé překonal olomouckého gólmana Petr Straka.

Naději dala domácím 54. minuta, když poprvé prostřelil výborně chytajícího Dominika Frodla Lukáš Nahodil a snížil na 1:2. Když se v 57. minutě trefil Gulaš, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Domácí však o pár sekund později díky Kolouchovi snížili na 2:3. Více však již Hanáci nestihli.

Stav série je vyrovnaný 2:2, pátý zápas se bude hrát na ledě plzeňského týmu.

Zleva Jakub Galvas z Olomouce a Václav Nedorost z Plzně.

Luděk Peřina, ČTK

Zaťovič hattrickem zničil Hradec

Lepší vstup do utkání si domácí hokejisté nemohli ani přát. Už v první minutě se po přihrávce Petra Holíka prosadil Martin Zaťovič a poslal Kometu do vedení. Hosty však špatný úvod nezlomil, v 16. minutě vyrovnal Tomáš Vincour.

Další rána do sebevědomí hradeckého týmu však přišla o necelé dvě minuty později a dokonce při vlastní přesilové hře. Obhájce titulu poslal do vedení znovu Martin Zaťovič i na to však našel Mountfield odpověď. Tentokrát hosté s přesilovou hrou naložili mnohem lépe a Richard Nedomlel uzavřel výsledek divoké první třetiny na 2:2.

Radovan Pavlík z Hradce Králové a Tomáš Vondráček z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Hosté tak dali během dvaceti minut stejně branek, jako v předchozích třech zápasech série dohromady.

Ve druhé třetině se diváci branky nedočkali na další gól si museli počkat až do 55. minuty a postaral se o něj opět Martin Zaťovič! Kometa již těsný náskok udržela, sérii vyhrála v nejkratším možném čase 4:0 na zápasy a jako první si zajistila postup do semifinále extraligy.