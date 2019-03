Zjistili jsme, že musíme hrát více obětavě, přiznal plzeňský útočník Nedorost

„Chtěli jsme, a hlavně potřebovali vyhrát. Přece jen, po včerejší porážce jsme byli trochu pod tlakem, protože odjíždět domů za stavu 1:3 by nebylo příjemné. Nechali jsme proto na ledě úplně všechno. Byl to výborný zápas z obou stran, naše první třetina, jejich druhá a ve třetí, kdy konečně začali padat góly, jsme to rozhodli," tvrdil sedmatřicetiletý hokejista.

Klíčem k úspěchu byla podle něj především změna přístupu. „Zjistili jsme, že musíme hrát víc obětavě, než v předchozích zápasech a projevilo se to. Měli jsme spoustu zablokovaných střel, kluci do toho padali po hlavách, Flodr chytal parádně, a i když v samém závěru domácí mohutně tlačili, a měli i dost šancí naštěstí jsme to udrželi. Chybou ovšem bylo, že jsme je dvakrát nechali vrátit do zápasu. To se nám nesmí stávat. Mohlo by se nám to vymstít, jako v druhém domácím utkání," uvedl Nedorost.

Potyčka před brankou Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Trenéři jej po pátečním nezdaru přesunuli do elitní formace ke Kovářovi s Gulašem a i to se ukázalo jako důležitý tah. Kanonýr Gulaš, jenž den předtím vyšel střelecky naprázdno, se tentokrát prosadil, když vstřelil třetí gól svého celku.

„Jak už jsem říkal, byli jsme pod tlakem, protože jsme včera prohráli, a tak trenéři zamíchali sestavou a přineslo to ovoce. Povedly se nám hlavně přesilovky, když jsme dvě využili. Jednoznačně nám to dnes vyhrálo zápas," pochvaloval si ostřílený harcovník.

Zleva Tomáš Dujsík z Olomouce a Miroslav Preisinger z Plzně.

Luděk Peřina, ČTK

Jedním dechem pak dodal, že stejně důležitá byla i oslabení, když z osmi jich jeho tým ubránil sedm. „Jdou nám celou sezónu. Tam nebylo, co měnit. Chodíme na ně pořád šest, osm stejných lidí, víme, co máme hrát, snažíme soupeře nenechat zavést to do našeho obranného pásma, hrát pořád aktivně, byť to bere strašně moc sil. Až na tu poslední, kdy jsme dostali gól, jsme je sehráli perfektně," kvitoval Nedorost.

Sérii, která pokračuje v Plzni už v úterý, považuje i nadále za otevřenou. Věří ale, že její pokračování Indiáni zvládnou, a nakonec i postoupí. „Je a asi to i dál bude těsné. Kromě jasného prvního duelu jsme věděli, že to bude obrovský boj. Olomouc je výborně fyzicky připravená, my na tom také nejsme špatně, takže rozhodovat asi bude srdce, větší bojovnost, přesilovky, oslabení, štěstí. My máme zpátky výhodu domácího prostředí a doufám, že před našimi skvělými fandy to rozhodneme," dodal plzeňský útočník.