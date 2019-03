Hattrick je super. Pro mě je ale zajímavé hlavně to, že jsme Hradec vyřadili, tvrdí útočník Komety Zaťovič

Především jeho zásluhou zvládli hokejisté Komety ve čtvrtfinále extraligového play off s Hradcem Králové poslední krok a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Zkušený útočník Martin Zaťovič přispěl k triumfu svého týmu ve druhém brněnském utkání (3:2) hattrickem. Obhájci titulu vyhráli sérii 4:0 na zápasy a prošli do semifinále v nejkratším možném čase.

Bylo to vaše nejlepší utkání, jaké jste kdy ve vyřazovacích bojích odehrál?

Gólově určitě. Třikrát se trefit je super. Zase tak moc zajímavé to pro mě ale není. Já jsem hlavně šťastný, že jsme Hradec vyřadili a že jdeme dál.

V čem jste byli lepší než soupeř?

Šli jsme za úspěchem jako tým. To všichni viděli. Oni o nás říkali, že jsme staří, tak jsme na to snad dali pádnou odpověď.

Martin Zaťovič z Brna se raduje z gólu v oslabení.

Václav Šálek, ČTK

V závěrečné třetině posledního čtvrtfinálového duelu se zdálo, že máte víc sil...

No právě. V ní jsme Mountfield válcovali. A zaslouženě jsme vstřelili vítěznou branku.

Co jste říkal na to, že vám chyběl týmový lídr Erat, jenž dostal pár hodin před utkáním jednozápasový trest?

Že se Hradečtí snažili hodně bojovat v zákulisí. Naštěstí nám zavřeli jen jednoho hráče. Zřejmě to Libor Zábranský nějak uhrál, že jich nebylo víc. (smích)

Jak to, že se rok co rok v play off o tolik výkonnostně zvednete?

Dobře víme, jaký cíl před námi stojí. Všichni pro něj děláme maximum. Každý z nás velmi dobře ví, jaké má na ledě úkoly, a snaží se je na sto procent plnit. Táhneme prostě za jeden provaz.

Hlavní rozhodčí René Hradil a Martin Zaťovič z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Čím to, že dokážete tak skvěle reagovat na vývoj jednotlivých zápasů?

Máme v mužstvu řadu zkušených borců, kteří přesně dokážou odhadnout, kdy je potřeba protihráče důsledně atakovat a kdy se raději zatáhnout do defenzívy. A v brance chytá perfektní Mára Čiliak, který to umí vzadu zavřít. Letos se našlo hodně pochybovačů, kteří moc nevěřili, že dokážeme výborné výkony z minulých dvou sezon zopakovat. O to jsem radši, že se nám to zatím daří.

Jak postup přes Hradec oslavíte?

Dáme si asi nějaké to pivko. Ale musíme zůstat pokorní, zatím není vůbec důvod k nějakému juchání. Vše podstatné je ještě před námi, chceme to dotáhnout hodně daleko.

Budete teď sledovat v televizi střetnutí dalších čtvrtfinálových dvojic?

Rozhodně ne. Já nejsem typ, který stráví hodiny sledováním hokeje u obrazovky. Místo toho se budu snažit co nejlíp připravit na semifinále. Bez ohledu na to, na jaké mužstvo v něm narazíme.