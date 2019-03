Dojeli jsme na střeleckou impotenci a zbytečné fauly, štve hradeckého útočníka Smoleňáka

Zaznamenal jste to?

Ano. Jsem rád, že brněnští příznivci hodili po skončení čtvrtfinále nevraživost za hlavy a ukázali, že ke mně chovají určitý respekt. Já zase na dálku tleskám jim, protože dobře vím, že jsou báječní. Poznal jsem to třeba i při střetnutích nároďáku.

Proč jste vůbec vypouštěl kontroverzní věty z úst?

Protože mám rád, když jsou zápasy vyhecované. Takové mě baví. A myslím, že bavily i diváky. Vždyť hokej je o emocích a já je rád dávám najevo. A taky přece mohu vyslovit svůj názor. Jiná věc je, že se toho mnozí chytli a pořádně to nafoukli. Já ale přece třeba vůči Martinovi Eratovi vůbec nic nemám. Se Špenátem se známe dlouho a já respektuju, co všechno v kariéře dokázal. Vážím si ho. A i mezi dalšími hokejisty Komety mám spoustu kamarádů.

S Liborem Zábranským jste krátce po posledním utkání hovořil. Co jste mu říkal?

Že má na hlavě perfektní sestřih. Stejně jako já. (smích). Ne, to je legrace. Pogratuloval jsem mu k postupu a popřál hodně štěstí v semifinále. Myslím, že on je chytrý chlap a respektuje můj názor. Libor udělal pro hokej v Brně strašně moc. Měli by ho tady za to nosit na rukách.

Proč se z postupu raduje Kometa a nikoli Hradec?

Dojeli jsme na střeleckou impotenci a na zbytečné fauly. Brňané nám ukázali, jak se mají hrát důležité zápasy. Nebyli rozhodně aktivnější, ale dokážou si na ledě počínat mimořádně účelně a chytře. Pro nás byla série s Kometou obrovskou zkušeností, z níž si musíme vzít ponaučení. Klobouk dolů před ní.

Může získat třetí titul v řadě?

Může. Stejně jako další mužstva, která do semifinále postoupí. To už půjde tak trochu mimo mě. Ať si to ti úspěšnější mezi sebou rozdají na férovku.

Jste z vyřazení hodně zklamaný?

Ano. Jsem pořádně naštvaný. O to víc, že nás Kometa zdaleka nepřejela jako Real Madrid, přestože to podle konečného výsledku na to vypadá. Vždyť my jsme ji skoro ve všech číslech předčili. Je mi ale jasné, že to vůbec nikoho teď nebude zajímat. Podstatná je porážka 0:4 na zápasy, která se pro nás bohužel jeví jako skoro ostudná.