Poučené boleslavské hráče nabudilo vyprodané hlediště, Tygři doplatili na vlastní bohorovnost

Mladá Boleslav se postavila vítězi základní části hokejové extraligy na odpor a předvedla, že bleskový postup Liberce nedovolí. Zatímco doma to pro Bílé Tygry byla snadná jízda, na ledě soupeře ve třetím čtvrtfinálovém zápase extraligového playoff narazili. Padli 1:4, a tak se série minimálně ještě ve středu vrátí k nim pod Ještěd.

„Nebyli jsme dost ostří v brankovišti a působili celý zápas až moc bohorovně, tohle není cesta, jak Boleslav porazit," připustil liberecký kouč Filip Pešán. „Mám radost, že jsme poprvé v sezoně mohli hrát doma před vyprodaným hledištěm a že jsme pro naše věrné diváky předvedli bojovný výkon. Samozřejmě nejvíc těší to vítězství, díky němuž jsme trochu zpátky sérii," reagoval boleslavský trenér Miloš Hořava.

Domácí Bruslařský klub nechal poprvé v play off od začátku chytat slovinského reprezentanta Krošelje, jenž předvedl 28 úspěšných zásahů. „Jejich brankář měl podle mě velmi lehkou práci. Vyložené šance, které jsme měli, jsme neřešili správně. My je vlastně vůbec nezakončili, ať už šlo o přečíslení nebo samostatné brejky, tak většinou nebyl potřeba ani zákrok domácího gólmana," tvrdil Pešán.

Brankář Liberce Roman Will inkasuje druhý gól.

Radek Petrášek, ČTK

Mladá Boleslav působila poučeně zkušenostmi z libereckého ledu. „Hráli jsme víc s pukem, měli i výraznější tlak do branky a před tou svou jsme to dobře čistili," řekl obránce Martin Pláněk, jenž asistoval u vítězného gólu Radima Zohorny, který se lacino dostal k dorážce. „V tom bych viděl největší rozdíl. Zatímco domácí dali góly jednoduše, my své příležitosti bohorovně promrhali," mínil Pešán.

Důležité otevření skóre obstaral v polovině zápasu Michal Vondrka. „Snažil jsem se jen tečovat Kotvanovu ránu od modré. Asi to bylo na hraně hry vysokou holí, ale sudí gól uznal a Liberec ani neprotestoval," říkal 36letý útočník s reprezentační zkušeností. „Klíč k úspěchu byl v našem lepším pohybu i ve větším důrazu. Jen přesilovky zůstávají tragické, ze hry v početní výhodě děláme vlastní nevýhodu," připomněl Vondrka v sérii dosud nepotrestaná liberecké vyloučení.

Brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj a Jakub Valský z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Bílí Tygři měli v utkání víc střel, ale bylo jim to k ničemu. Už tři minuty před koncem, kdy prohrávali 1:2, sáhli k power play, jenže inkasovali dvakrát v rozpětí 17 vteřin. „V pondělí je nový den a na čtvrtý zápas se připravíme tak, aby se domácí už nemohli tolik nadechnout," sliboval slovenský útočník hostů Libor Hudáček. „Chce to i víc štěstí v koncovce, aby to tam padlo víckrát než jen jednou," dodal.