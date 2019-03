HOKEJ ON-LINE: Boleslav znovu trápí favorizovaný Liberec! Třinec smetl Vítkovice a je v semifinále

Hráči Liberce (zleva) Ladislav Šmíd, brankář Roman Will a Tomáš Hanousek a Michal Vondrka z Mladé Boleslavi.

Brankář Liberce Roman Will.

Brankář Liberce Roman Will inkasuje první gól.

Brankář Liberce Roman Will a útočník Pavel Kousal z Mladé Boleslavi.

Porážka znamená konec sezony. S tímto vědomím šli hokejisté Vítkovic do čtvrtého zápasu série s Třincem. A začali výborně. Už v 3. minutě poslal domácí do vedení Šimon Stránský, který byl jediným střelcem Vítkovic i v nedělním duelu. Euforie fanoušků však nevydržela dlouho.

O necelé čtyři minuty později totiž překonal Patrika Bartošáka Vladimír Svačina. A to zdaleka nebylo vše. Uplynuly další tři minuty a Oceláře poslal z přesilové hry do trháku Petr Vrána. Aby byl šok domácích úplný, přidal třetí úder do jejich sebevědomí opět z přesilové hry Erik Hrňa.

Zleva brankář Šimon Hrubec z Třince a útočník Vítkovic Jan Schleiss.

Jaroslav Ožana, ČTK

Naději dala domácím 27. minuta, kdy Hrubce zaskočila střela Jana Schleisse, která se od tyče odrazila do zad třineckého gólmana a následně do branky. Definitivní jistotu dala hostům 50. minuta, kdy přesilovou hru 5 na 3 využil David Cienciala a zvýšil na 4:2. Skóre na konečných 5:2 uzavřel při power play domácích Ethan Werek.

Pro Vítkovice sezona skončila, Třinec doplnil v semifinále Kometu Brno.