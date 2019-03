Klíčem byly přesilovky. To je obrovská zbraň, řekl po postupu třinecký gólman Hrubec

„Musím to zaťukat, ty přesilovky nám opravdu v téhle sérii šly. Je to obrovská zbraň, bez které se v play off hrát nedá. To jsou momenty, kdy se to láme. I dneska. prohrávali jsme 0:1 a pomocí dvou přesilovek jsme se dostali do dvoubrankového vedení," vykládal brankář Třince Šimon Hrubec.

Jaké byly ty čtyři kroky do semifinále?

Ohromně těžké, kdyby nám to někdo řekl před sérií, tak se tomu budeme smát. Derby je specifické, nemá favorita. Jsem moc rád, doma jsme uhráli ty dva domácí zápasy a pak hned ten první v Ostravě. Dostat se do vedení tři nula bylo asi zlomové.

Ve čtvrtém utkání série jste poprvé prohrávali. Nebál jste se trochu, že by se mohla série třeba jen zdramatizovat?

Já jsem si právě říkal, co to s námi udělá. Jestli to třeba Vítkovice nenakopne, ale paradoxně jsem viděl, jak kluci zažehli motory a zabrali ještě více. Neskoplo nás to dolů, bylo to úžasné, jeden gól, druhý, třetí a dostali jsme se do krásného vedení ještě v první třetině. Bylo to parádní.

Z gólu se radují třinečtí hráči (zleva) Petr Vrána, Martin Růžička, autor branky Vladimír Svačina, David Musil a Marian Adámek.

Jaroslav Ožana, ČTK

Byl obrat u 0:1 na 3:1 v první třetině rozhodující?

Určitě, to si myslím že rozhodlo. Vedli jsme o dva góly a vzhledem k tomu, že to bylo už tři nula na zápasy, tak to bylo pro ně i po psychické stránce hrozně náročné.

Tahle série byla označovaná jako souboj brankářů. Na jedná straně Šimon Hrubec, na druhé Patrik Bartošák. Vnímal jste to taky tak?

O Patrikovi se ví dlouhodobě, že je vynikající brankář, ale snažil jsem se od souboje Hrubec versus Bartošák oprostit. Ani jsem nedíval, jak chytá, snažil jsem se to přehlížet. Ale některé zákroky přehlédnout nešlo. Byl to pěkný souboj, jsem rád, že vyšel lépe pro nás.

Střelec pátého gólu Třince útočník Ethan Werek.

Jaroslav Ožana, ČTK

Výhra ve čtyřech zápasech je předpokládám ideální scénář?

To je úplně něco neskutečného. Musíme toho využít a výborně odpočinout, protože ať chcete nebo ne, tak každý zápas navíc je v další sérii cítit. Víme to z loňska, kdy jsme šli do semifinále po sedmizápasové bitvě, pak po šesti utkáních do finále a najednou máte o sedm zápasů více než soupeř a to je fakt sakra dost. Je super i to, že jsme nemuseli moc cestovat, nikam daleko jsme nepřejížděli a byli vlastně třičtvrtě hodiny od baráku. Takže ani cestovní únava nehrozila, ba naopak to je další věc, která nám může v další sérii pomoct.

Byla to z vaší strany takticky perfektně zvládnutá série?

Musím pochválit kluky, kteří plnili přesně to, co jim trenér řekl. To střední pásmo to bylo něco neskutečného, Vítkovičtí furt jezdili do plných. Bylo to pro ně asi hrozně frustrující. Nedostali se do moc věcí, co se týče založení útoku.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák inkasuje první gól zápasu, který vstřelil Michal Kovařčík z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Překvapilo vás, jak tu past umíte? V sezoně jste ji nepraktikovali.

Jsem jenom rád, že to tak už umíme. Když to budeme dodržovat a hrát pořád stejně s pokorou, ale bez respektu, nebudeme zbytečně jančit, panikařit a snažit se rychle zápas uhrát v první druhé minutě, tak by to mohlo platit na jakéhokoliv soupeře.

Co rozhodlo sérii?

