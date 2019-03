Chtěli jsme udělat o krok více, ale Třinec byl prostě lepší, přiznal vítkovický Lev

Jak byste charakterizoval porážku 0:4 na zápasy?

Jako velké zklamání. Chtěli jsme být v této sérii důstojnějším soupeřem. Bohužel se nám nepodařilo urvat ani jeden zápas. Hodně to bolí.

Loňské vyřazení z play off po stejném výsledku s Kometou Brno jste označovali jako ostudu. Jak to ohodnotíte teď?

Nechci říkat, že je to ostuda nebo kopat nějakým způsobem do týmu. Myslím si, že každý udělal, co mohl. Bohužel to prostě nevyšlo, Třinec byl lepší a byl efektivnější. Tu sérii vyhrál zaslouženě.

Brankáři Patrik Bartošák (vlevo) z Vítkovic a třinecký Šimon Hrubec se zdraví na konci zápasu

Jaroslav Ožana, ČTK

Byl rozdíl v kvalitě kádru?

Bylo to znát, že má hodně kvalitní tým a všechny lajny vyrovnané. Že může kdokoliv udeřit a rozhodnout. Bohužel v této sérii měl lepší formu a větší kvalitu než my.

Pohořeli jste v neproměněných šancích?

Přesně tak, pohořeli jsme v nich, i když Třinec jich měl v sérii více. A především, když je měl, tak je využil. Tohle byl ten základní kámen úrazu.

Čím si vysvětlujete, že se váš útok neprosadil?

Je to tak, bohužel play off se nám nepovedlo, jak jsme chtěli a jak jsme očekávali. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších sérií play off a dalších ročníků.

Zleva brankář Šimon Hrubec z Třince a útočník Vítkovic Jan Schleiss.

Jaroslav Ožana, ČTK

Klíčové byly přesilovky. Třinec i ve čtvrtém utkání využil tři, zatímco vy ani jednu. Byl to nejmarkantnější rozdíl?

Třinec měl větší kvalitu a využil své šance jak v přesilovkách, tak při hře pět na pět.

Cílem před sezonou bylo play off. Můžete být z tohoto pohledu spokojení?

Samozřejmě, cílem bylo postoupit mezi osm nejlepších. Ale doufali jsme, že uděláme oproti loňsku zase krok dopředu. Bohužel se to nepovedlo a to hodnocení... Nemyslím si, že by to byl nějaký propadák nebo průser. Ale samozřejmě nemůžu ani říct, že to byla skvělá sezona.