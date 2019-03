Kurkův hit? Zalítal jsem si. Doufám, že budu v highlightu, usmíval se liberecký útočník

„Byly to krásné dvě tři sekundy. Zalítal jsem si," usmíval se slovenský hokejista po parádním hitu, za který domácí bek sklidil bouřlivý aplaus vyprodaných ochozů.

„Naštvaný jsem byl možná tak jednu sekundu, když mě zabolel kříž, ale pak v pohodě, Je to play off a s tím se musí počítat. Trefil mě pěkně, klobouk dolů. Doufám, že budu v highlightu," usmíval se Hudáček.

Hráči Liberce (zleva) Ladislav Šmíd, brankář Roman Will a Tomáš Hanousek a Michal Vondrka z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Náladu měl velmi dobrou. Bílí Tygři po velkém boji urvali ve městě automobilů těsnou výhru 3:2 a k postupu do semifinále play off jim chybí už jen jeden krok. „Hráli jsme podle mě vynikající zápas a na ledě dominovali. Soupeř měl jedno dvě střídání během třetiny, kdy nás zavřel, ale při hře pět na pět jsme byli suverénně lepší. Věděli jsme, že máme navrch. Byla jen otázka času, kdy to tam padne," připomněl osmadvacetiletý forvard napínavou koncovku, v níž hosté během 45 sekund odskočili na klíčový dvoubrankový rozdíl.

„Soupeři to určitě vzalo hodně energie. Tohle jsme potřebovali. Oni museli, my naopak bránili a vyhazovali puky," dodal spokojeně Hudáček.