Dostali jsme naflákáno, smutní po vyřazení ve čtvrtfinále Bartošák

Byl jednoznačně nejlepším hráčem Vítkovic v play off. Ani téměř sto třicet úspěšných zákroků ve čtyřech utkáních ale na výtečně hrající Třinec nestačilo. Hokejové Vítkovice, stejně jako v minulé sezoně, končí svou cestu play off ve čtvrtfinále po porážce 0:4 na zápasy. „Byli lepší. Herně i v brance. Když Třinec začal hrát, tak byli prostě lepší," uznal brankář Vítkovic Patrik Bartošák.

Před sezonou jste věřil, že tým má na to uspět. Co cítíte nyní?

Viděl jsem vše optimisticky, o to větší zklamání teď je, že konec přišel stejně brzo jako loni. Dostali jsme naflákáno od týmu, který byl prostě hokejově lepší, než jsme v současnosti my. Převládá zklamání a až to trochu opadne, budeme moct sezonu zhodnotit.

Znovu končíte ve čtvrtfinále, stejně jako v minulé sezoně s Kometou po porážce 0:4. Byly si ty série podobné?

Věděli jsme, že jestli chceme mít šanci uspět, tak se jim budeme muset vyrovnat v bojovnosti. To jsme dokázali, ale bohužel v hokejové dovednosti musíme uznat, že když Třinec začal hrát, tak byl prostě lepší a postoupil zaslouženě.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák inkasuje gól.

Petr Sznapka, ČTK

Jak velký vliv měly na sérii první dva prohrané zápasy v Třinci?

Nevím, možná to vliv mělo, ale já jsem to bral zápas od zápasu. Je to sice trošku klišé, ale nedíval jsem se dozadu. Ani ráno před čtvrtým utkáním jsem se nedíval na to, jaký je stav série, chtěl jsem jenom vyhrát tenhle zápas. Jestli se to někomu podepsalo na psychice, to nevím. Je to možné, ale já to takhle nevnímal.

Po loňském vypadnutí s Kometou jste mluvil o ostudě? Jak vyřazení nazvete tentokrát?

Nevím, jak to říct. Letos musíme uznat, že Třinec byl nad naše síly, byl lepší. Prohrát 0:4 je vždycky ostuda. Loni to bylo v návalu emocí, kdy jsme na Brno měli, měli jsme je porazit. Letos sportovně musíme uznat, že Třinec hrál momentálně lepší hokej než my.

V domácí aréně jste se herně zvedli, měli šance. Proč jste nedokázali vyhrát?

Zvedli jsme se, ale ukázalo se, že i takový tým jako Třinec se dokáže spolehnout na gólmana. Šimon (Hrubec) předvedl, že je top extraligový gólman. Neproměnili jsme nějaké šance, které oni zužitkovali. Nějaká chyba a vina jde i za mnou, ale ve všech aspektech hry, i v porovnání brankářů, nás předčili.

Třinec dokázal dávat góly v přesilovkách. Bylo těžké jim čelit?

Jsou šikovní a kvalitní, dokážou si dát iks přihrávek z jedničky, nemusí tam s tím míchat. To je pro gólmana vždycky těžké. Než se stihne přesunout, už přihrávka letí na druhou stranu. Bylo to těžké, ale až do posledního utkání jsme jejich přesilovky jakž takž bránili dobře. Ale dvakrát se jim to odrazilo a třetí mě prostřelil bombou z trošku větší vzdálenosti.

Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák a Petr Vrána z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Překvapilo vás, jak hrál soupeř kompaktně? Jak pečlivě bránil střední pásmo?

Překvapila mě jejich důslednost v obraně, to musím smeknout klobouk. Nemyslel jsem si, že Třinec dokáže tak dobře a zodpovědně hrát do obrany. Jak to říkal Šimon Hrubec nedávno, že mají nálepku ofenzivního týmu, tak je vnímá i většina extraligy, ale v téhle sérii ukázali, že nejen ofenzivu, ale i defenzivu mají na velmi vysoké úrovni.