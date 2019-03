Poslední krok byl těžký hlavně psychicky, přiznal liberecký hrdina Birner

Jak těžké bylo udělat poslední krok?

Bylo to těžké hlavně psychicky. Ve druhé dvacetiminutovce jsme dominovali, měli spoustu šancí a mohli jsme odskočit minimálně o dva góly, což se nám nepovedlo. Oni ujeli, dali hezký gól, což nás malinko srazilo. Ve třetí třetině to bylo vyrovnaný, oba týmy mohly rozhodnout. A prodloužení? Tak už to bývá, jeden šťastný odraz to většinou rozhodne. Ale v šatně jsme si říkali, že když k bráně půjdeme, tak se to se štěstím odrazí k nám. A stalo se.

Oba góly jste vstřelili v přesilových hrách. Pilovali jste je?

Dali jsme v nich dva góly, ale pořád to není optimální jako v základní části. Měli jsme s tím problémy celou sérii. Hodně jsme se o tom bavili, koukali na video. Musíme v tom před semifinále pokračovat. O tom je play off. Oslabení nás drželo, kluci tam odvedli skvělou práci. A my na přesilovce to musíme zlepšit a týmu začít více pomáhat.

Autor rozhodujícího gólu Michal Birner (uprostřed), Ladislav Šmíd a brankář Roman Will z Liberce se radují z postupu.

Radek Petrášek, ČTK

Čekali jste po prvních dvou zápasech, které jste jednoznačně ovládli, že to bude s Boleslaví ještě tak složité?

Poté, co vyměnili kouče, hráli parádní hokej, a to se jenom potvrdilo. První dva zápasy možná opticky podle výsledku vypadaly, že jsme dominovali. Ale i tak si vytvářeli celkem dost šancí, měli dobrý pohyb a dva zápasy v Boleslavi byly podobný. Každý mohl dopadnout na jednu nebo na druhou stranu. My jsme byli šťastní, že jsme jeden zápas urvali. Ten poslední už byl o psychice. Oni museli a měli nůž na krku, my jsme měli tři pokusy na uzavření série. Někdy se s tím týmu hraje líp, ale my jsme byli uvolnění.

Koho byste od soupeře vyzdvihl?

Hlavně jejich kouče (Miloslav Hořava). Odvedli tam fantastickou práci. Tým byl psychicky hodně dole a oni z něj během celkem krátké doby udělali černého koně celé ligy. Hráli super hokej, hodně ofenzivní, byli ostrý dozadu. Řekl bych, že ti tam odvedli největší kus práce. Podle mě si kluci užívali, že pod nimi můžou hrát, alespoň podle toho, jak hráli.

Soupeře pro semifinále ještě neznáte, co vás teď čeká?

Doufám, že alespoň dva dny volna (usměje se) Pak už budeme vědět, na koho půjdeme a budeme se chystat na soupeře. Je to takové klišé, ale jestli chce někdo vyhrát, nemůže si vybírat a musí porazit jakýkoliv tým. S tím jsme do play off šli.