Boj o dvě nejvyšší karty. Startují zápasy o extraligovou elitu a sponzory

Chomutov a Pardubice budou se budou chtít udržet v nejvyšší soutěži. Z podpalubí zaútočí České Budějovice a Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Rytíři jsou podle sázkových kancelářích největším favoritem. Na druhé postupové místo řadí Pardubice.

V úvodním kole baráže Chomutov hostí Kladno a Pardubice změří síly s Českými Budějovicemi. „Hodně ukážou první dva tři zápasy. Už v play off jsme se vždycky soustředili vyloženě jen na jeden příští zápas. Nekoukali jsme nijak dopředu, kolik bychom chtěli uhrát zápasů venku, ale vždycky jsme chtěli vyhrát jen příští zápas. Takhle do toho půjdeme i v baráži," řekl pro klubový web kladenský trenér David Čermák. „Teď už prostě není čas na legrácky. Už je to byznys. Je to válka," pronesl Jágr před play off první ligy. Teď si zahraje ještě vyšší hru.

První kolo baráže 17:10 Chomutov - Kladno 18:00 Pardubice - České Budějovice

V podobné pozici je Motor z Českých Budějovic, také si prošel vyřazovacími boji v první lize. „Pojedeme ve stejném režimu, ať proti nám bude jakýkoliv soupeř. Budou se nám u soupeřů hůře hledat skuliny, čekají nás vyspělejší a důslednější týmy. Nebude lehké najít věci, jak se přes ně dostat. Na každého soupeře bude platit něco jiného," tvrdí před začátkem vysněné části sezony asistent trenéra Aleš Totter.

Pardubice skončily v nejvyšší soutěži na posledním místě, zde strávily většinu sezony. Nyní se pokusí uhájit extraligovou příslušnost. Česká bašta hokeje prožívá krušné období, teď musí ukázat, jestli opravdu na top domácí soutěž stále má.

Trenér Chomutova Vladimír Růžička.

David Taneček, ČTK

„Hodně spoléháme na fanoušky, víme, že jde o hodně a zase přijdou. Podrží nás a poženou. Hlavně si ale přeju, abychom nikoho nezklamali. Můžu slíbit, že budeme bojovat. Kolikrát i v sezoně jsme bojovali, ale nešlo to. Teď si vytrháme nohy z... Víte odkud," je přesvědčený o maximálním výkonu pardubický kapitán Tomáš Rolinek.

Umístění do 2. místa Tipsport Kladno 1,52 Pardubice 1,68 České Budějovice 2,05 Chomutov 2,35 Fortuna Kladno 1,55 Pardubice 1,65 České Budějovice 2,1 Chomutov 2,2 (V baráži se hraje o dvě postupová místa do extraligy)

Chomutov se nakonec nevyhnul baráži a musí se také poprat o elitu. K tomu se před týdnem hráči po svačince otrávili jídlem a většina mužstva měla střevní problémy. Otázkou je, v jaké formě a kdo do baráže od začátku naskočí. „Je vidět, že člověk se může dočkat všeho. Pro nás je to komplikace před baráží," přiznal trenér Vladimír Růžička.

Trenér hokejistů Českých Budějovic Václav Prospal (uprostřed).

Václav Pancer, ČTK

Nervy, tlak. Rozdíl mezi extraligou a první ligou je obrovský - kvalita soutěže, počet fanoušků, sponzoři, zájem radnic ve městech. „Play off je jiné. Prohraje se, všechno je špatně. Je hrozný pocit, když se vypadne. Pořád ale víte, že příští rok zase budete extraligu hrát. Baráž je o tom, že když to neuhrajete, jdete o soutěž níž. To je úplně něco jiného," ví moc dobře Růžička a o cíli má jasno.

„Mně to dělá prostě velké starosti, protože chceme pro Chomutov extraligu udržet. Uděláme pro to maximum."

Barážový příběh o dvanácti kapitolách startuje už za pár hodin.