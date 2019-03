Klíčové bylo, že gól, co jsme inkasovali, na naší hře nic nezměnil, mínil olomoucký útočník Skladaný

O to důležitější však ten gól byl...

Jsem hlavně rád, že týmu pomohl, že jsme urvali kýžený bodík a jedeme dál.

Trefil jste to parádně. Jak se to podařilo?

Gól vyplynul z obrovského tlaku, který měly už lajny před námi. Pořád jsme byli u nich v třetině. Na naše poměry jsme neskutečně často stříleli. Věřili jsme si, a to byl i ten můj případ. Nejprve jsem hledal spoluhráče, ale pak jsem vypálit nahoru a bylo to rozhodnutí správné. Ani nevím, kam to přesně šlo, vyšlo to však náramně.

Do vedení šel ale soupeř a vy jste museli otáčet. To pro vás nebylo dobré?

Strašně důležité bylo, že gól, který jsme inkasovali, absolutně nic na naší hře nezměnil. Šli jsme pořád za svým a dál tvrdě tlačili. Možná ještě více než předtím. Věděli jsme, že když ne dnes, tak druhá šance již nepřijde. Vydrželi jsme v tempu, s obrovským důrazem a za to jsme se po zásluze dočkali odměny.

Tentokrát jste Plzeň prakticky ve všem přehrávali. Čím to?

Pokud jste to tak vnímali, je to super. Hlavně, aby nám to vydrželo ještě u nich. Myslím ale, že už jsme odehráli podobné zápasy. To je prostě play-off. Každé utkání je úplně jiné. Jde o to, kdo má zrovna kolik fyzických i psychických sil a my jsme teď byli ti, co měli navrch.

Už potřetí v sérii jste neproměnili přesilovku pět na tři. Nebáli jste se poté, že se vám to stejně jako minule v Plzni vymstí?

Tak se na to nedá dívat. Přesilovky byly a budou. Snažíme se a vždycky je chceme využít. Střílíme často. Bohužel, zatím to nic nepřineslo, ale věřím, že v dalším zápase se nám něco odrazí, góly přijdou a přinese nám to úspěch.

Co od sedmého zápasu v Plzni očekáváte?

Bude to znovu obrovský boj. Teď se musíme věnovat regeneraci a pak se soustředit jen na sebe. Moc toho ale v tomto směru vyprávět nechci. Zápas si prostě musíme užít a vstoupit do něj jako dnes. Bude to parádní, spravedlivé vyvrcholení celé série.