Extraligové týmy měly na startu hokejové baráže navrch

Bitva chomutovských Pirátů s kladenskými Rytíři nabídla obrovský boj, fanoušci se nenudili, ale radovat ze vstřelené branky se dlouho nemohli. Na obou stranách hráli prim brankáři, ve druhé třetině byl blízko ke gólu kladenský Daniel Kružík, jenž ale v šanci pouze zazvonil na tyč.

Skóre se měnilo až ve třetí dvacetiminutovce. Nejprve Severočeši přežili oslabení, aby pak z kruhu propálil kladenského gólmana Sklenář a Piráti vedli. Klid dal domácímu celku až druhý zásah, o nějž se postaral tvrdou střelou Vladimír Růžička. Extraligový tým pak odolal snaze Kladna o korekci skóre, hosté zkusili i hru bez brankáře, ale úspěšní ve své snaze nebyli.

Motor tentokrát nenaskočil

Pardubice na domácím ledě s první trefou neotálely. Do českobudějovické sítě se trefil už po jednačtyřiceti sekundách slovenský útočník Marek Hovorka a naznačil, že by se fanoušci Dynama mohli alespoň v baráži dočkat lepších časů. Ještě do první přestávky Pardubice pojistily náskok. V přesilové hře se prosadil po asistenci Tomáše Rolinka americký obránce Nick Schaus.

Jihočechům se v koncovce nevedlo a v poslední dvacetiminutovce jejich manko ještě narostlo po dvou trefách Perreta. O čestný úspěch Jihočechů se postaral až v úplném závěru Endál, ale slavit jasné vítězství mohli hokejisté Dynama.