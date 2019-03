Hokejové Pardubice slaví! Dynamo na startu baráže o extraligu vyhrálo

První barážový zápas před zaplněnou arénou rozehrály lépe domácí Pardubice. Poslední tým extraligy už po 41 vteřinách dostal do vedení Hovorka, jehož nahození si do branky srazil bruslí Karabáček. Krátce nato neproměnil samostatný únik Machala. Hráči vítěze první ligy Motoru nastoupili proti extraligovému soupeři trochu s respektem a chvíli jim trvalo, než se osmělili.

K útoku zavelel svou šancí aktivní Endál a největší možnost měl v přesilovce Bradley, který těsně minul branku. To Pardubice početní výhodu v 16. minutě využily, když ranou z mezikruží zvýšil na 2:0 Schaus. Od té chvíle se Dynamo zatáhlo a nechalo hrát soupeře. České Budějovice tak měly mírnou převahu, ale ke gólovým šancím se dlouho nedostávaly.

Jednou z mála výjimek byla před polovinou zápasu Babkova rána, kterou Kacetl vyrazil do rohu. Na druhé straně Kváča pokryl dvě Mandátovy dorážky a poradil si i s dobře mířenou Schausovou střelou. Až se závěrem druhé části začaly být České Budějovice nebezpečné. Tečující Bradley mířil jen těsně vedle a Gilbertův úprk po křídle musel hasit až Kacetl.

Trápení Motoru v ofenzivě prohloubili na začátku třetí části Endál a Heřman. První pálil jen do Kacetlovy masky, druhý do jeho vyrážečky. Pardubicím naopak stačil jeden povedený protiútok a po Budíkově přihrávce doklepl puk do branky Perret.

Třetí gól odpor hostů zlomil. České Budějovice ještě zkusily hru bez gólmana, ale opuštěnou branku trefil Perret. V závěru neproměnil velkou šanci na korekci skóre Čermák, výborně chytajícího Kacetla překonal až necelou minutu před koncem ranou z úhlu Endál.