Čtvrtá baráž během sedmi let. Semkli jsme se a bojujeme za Piráty, burcuje chomutovský obránce Štich

Chomutovští hráči vstoupili do baráže po prodělané salmonelóze. Jak tenhle faktor ovlivňuje vaše fyzické i herní rozpoložení?

Výhrou nad Kladnem jsme si dokázali, že to jde. Ale co bylo, bylo. Je to za námi. Hodili jsme to za hlavu. Nechceme se na nic vymlouvat. Udělali jsme černou čáru, nemá cenu o tom debatovat.

Co je tedy hlavním úkolem mužstva pro nejbližší dny?

Hlavně věříme, že nás nic dalšího nepostihne. Po utkání s Kladnem chceme dobře zregenerovat. V neděli nás čeká druhý zápas baráže v Českých Budějovicích. Doufám, že do něj nastoupíme v co možná stoprocentní sestavě.

Brett Flemming z Chomutova, brankář Chomutova Justin Peters a Linus Svedlund z Kladna v akci během utkání baráže o hokejovou extraligu.

Ondřej Hájek, ČTK

Na čem chcete stavět?

Máme výborného gólmana za zády. Když uděláme chybu, můžeme se na Justina Peterse spolehnout. První zápas jsme i díky němu zvládli dobře a je potřeba v tom pokračovat.

Baráž je náročná po všech stránkách. Jak to vidíte z pohledu důrazného obránce?

Musíme dojíždět a dohrávat všechny souboje. A ani na chvilku nedovolit protihráčům, aby šli do našeho brankáře. Jestli je někdo unavený, nebo ne, prostě je zapotřebí uhájit prostor před brankářem a udělat tam trošku pořádek.

Hokejisté Chomutova se radují z gólu v barážovém duelu s Kladnem.

Ondřej Hájek, ČTK

Z vašich slov vyplývá velké odhodlání. Co byste vzkázal hokejovým fanouškům?

Bojujeme za Piráty a chceme urvat záchranu v extralize. Prožili jsme si zdravotní muka, při kterých jsme zapomněli na hokej. Vyčistili jsme si hlavy a v baráži hrajeme s čistým štítem. Semkli jsme se a určitě nás nic horšího, než zdravotní patálie, potkat nemůže. Dáváme do baráže srdce a jdeme si za tím.