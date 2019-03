HOKEJ ONLINE: Jde o všechno! Plzeň v rozhodující bitvě o semifinále drtí Hanáky

Indiáni promarnili na Hané mečbol, a pokud chtějí proklouznout mezi nejlepší kvarteto, dobře vědí, že musejí předvést oproti čtvrtku diametrálně odlišný výkon. Olomoučtí je od druhého zápasu série hodně trápí, svůj odpor favoritovi nyní touží završit postupem do semifinále, které hráli pouze při cestě za jediným titulem v roce 1994.

Západočeši, třetí celek základní části, dobře vědí, že šestý duel se jim nepovedl. "Musíme ho hodit za hlavu a zapomenout na něj, protože byl z naší strany katastrofální. Olomouc nás přehrávala nadšením, jednoduchostí, bojovností, prostě ve všem. V sedmém zápase se může stát cokoli, ale my pevně věříme, že to zvládneme," prohlásil plzeňský útočník Vojtěch Němec.

Olomoučtí ve čtvrtek ukázali svou odolnost. Místo obav z konce sezony otočili ve druhé polovině zápasu stav z 0:1 na 4:1. "Máme za sebou nejlepší výkon v play off a rádi bychom na to v sobotu navázali. Věřím, že to bude férový boj muže proti muži a že to bude vyvrcholení celé série," prohlásil kouč Zdeněk Moták.