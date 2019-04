Apríl u Tygrů? Pešán porazil Kvapila na nájezdy

Když liberecký kouč Filip Pešán po tréninku rovnou z ledu dorazil na tiskový brífink týkající se semifinálové bitvy s Brnem, hrdě zahlásil: „Porazil jsem Kvapila na nájezdy!“ Žertík na prvního apríla? „Nevím, s kým je hrál... Ale jo, vlastně dobrý, porazil mě, necháme to tak. Chci se dostat na přesilovku,“ reagoval s úsměvem Kvapil jako nejproduktivnější hráč vítěze základní části hokejové extraligy. „S Markem máme dohodu, že když trefím bránu nebo brankáře, tak si to počítám jako góly. Jinak bych ho neporazil,“ dovysvětlil Pešán.

Scénka každopádně dokumentuje dobrou náladu vládnoucí u Bílých Tygrů, kteří chvíli před tím skončili jeden z tréninků před středečním startem semifinále s mistrovskou Kometou.

Ale teď vážněji, už ve středu půjde do tuhého. Ostatně část přípravy byla pro novináře uzavřená, když bílé šelmy pilovaly svou silnou zbraň v podobě přesilových her. Proti Boleslavi ve čtvrtfinále proměnily zhruba každou čtvrtou.

„Kometa má extrémně zkušené mužstvo, extrémně dobře defenzivně hrající a my je budeme chtít porazit našimi zbraněmi, což byla ofenziva. Doufám, že překonáme urputnou zkušenou obranu soupeře," poznamenal k blížící se sérii Pešán.

Se svými svěřenci se po středečním vyřazení Mladé Boleslavi znovu sešel o víkendu. „Kouknuli jsme, jak hraje Olmík s Plzní, zrovna to vyšlo, že jsme měli trénink. Trochu jsme u toho odpočinuli a připravujeme se dál," popsal Kvapil.

Právě tento zápas Severočechům přisoudil dalšího soupeře. Po postupu Plzně bylo jasné, že Tygři půjdou na Kometu, se kterou Marek Kvapil slavil mistrovský titul.

„Ale budu hrát stejně, jako bych hrál proti jakémukoliv jinému týmu. V semifinále je jedno, proti komu hrajete," poznamenal Kvapil.

Přesto s ním Pešán hru soupeře útočícího na mistrovský hattrick konzultoval. „Marek už sice není v Kometě dlouho, ale krátce jsem se s ním na toto téma bavil," prozradil liberecký kouč. „Šlo jen o nějaké obecné věci, on to všechno věděl, jen se potřeboval ujistit," dodal s úsměvem Kvapil. „Musíme makat, určitě to nebude lehká série," uzavřel lídr Severočechů.