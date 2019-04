Jágr: Dneska jsem se cítil nejhůř, únava je strašná! Ale jsme zpátky ve hře o extraligu

Věděl, že kdyby jeho tým padl i ve třetím kole baráže o hokejovou extraligu, šance Rytířů na postup do nejvyšší soutěže by značně poklesly. Kladno ale důležitý domácí souboj s Českými Budějovicemi zvládlo, vyhrálo 2:0 a útočník Jaromír Jágr na tom měl značný podíl, neboť byl na ledě u obou vstřelených gólů. Po čtvrtině baráže tak Středočeši ztrácejí na druhou postupovou příčku okupovanou Chomutovem pouhý bod.

Cítíte velkou úlevu, že jste se po předchozích dvou prohrách konečně dočkali bodového zisku?

Mám za to, že předchozí výsledky pro nás byly až nespravedlivé. V Chomutově jsme měli hodně ze hry, jenže jsme nedali gól. Ani doma proti Pardubicím jsme nehráli tak špatné, abychom si zasloužili prohrát 0:5. Nejhorší na tom ale je, že po takových dvou prohrách ztratíš víru a sebevědomí. Proti Budějovicím to byl zápas, který jsme museli udělat. Náš první gól byl úleva a pak už jsme to dohráli. I když jsme Budějovice nechali ve hře trochu déle, než bylo potřeba, protože šancí jsme zase měli dost.

Vnímal jste, že mladé spoluhráče je třeba před soubojem s Budějovicemi spíše podpořit, a ne je dostávat dolů připomenutími, jak důležitý duel vás proti Motoru čeká?

Můžeš říkat, co chceš, ale tohle si každý musí zažít. Zaprvé je znát strašná únava, aspoň u mě. Doufám teda, že i u ostatních, jinak by na tom byli o hodně líp než já, což si nemyslím. (směje se). Baráž je opravdu náročná, každý zápas v ní je jako ten číslo sedm (v play off). Není čas na oddech, víš totiž, že abys postoupil, musíš vyhrát hodně moc zápasů. Psychicky i fyzicky je to fakt hodně náročná soutěž.

Budějovický brankář Petr Kváča (vlevo), Jaromír Jágr z Kladna (druhý zprava) a Milan Dančišin z Budějovic (vpravo) v akci během utkání baráže.

Michal Kamaryt, ČTK

Říkáte, že cítíte únavu, ale na ledě jste vypadal svěží a odehrál jste přes osmnáct minut... Opravdu jste se na ledě necítil dobře?

Dneska nejhůř, co jsem se kdy cítil. Vím ale, že to bude nahoru dolu. Nedá se nic dělat. Říkal jsem Plekymu (Tomáši Plekancovi), ať mi to moc nedává. I Zikymu (druhému ze spoluhráčů z lajny Ladislavu Zikmundovi) jsem to říkal. Snažil jsem se pomoc jinak než hokejem.

I tak jste ale byl u obou vstřelených gólů...

První gól z přesilovky, kdy Tonda Melka výborně vystřelil, nám pomohl. Trochu to z nás spadlo, pomohlo i pár změn v sestavě, které jsme provedli. Byl to nový vítr do mužstva.

Jaromír Jágr z Kladna se raduje z druhého gólu, který dal Brendon Nash.

Michal Kamaryt, ČTK

V čem konkrétně jste se cítil nejhůř?

Prostě únava. Nohy, síla – všechno rychle odchází.

Co vám po třech zápasech baráž ukázala?

Každé mužstvo hraje úplně jinak a odlišným stylem. Extraligové týmy o hodně chytřeji než my z první ligy. Extraligisté jsou silnější u mantinelu i v předbrankovém prostoru, stačí jim díky jejich šikovnosti míň šancí na vstřelení gólu. Zase ale tolik nebruslí, spíš si drží systém, a když nemají potřebu napadat, tak prostě nenapadají. Prostě hrajou chytře, a když nic nemají, stáhnou se a šetří síly, aby měli šance v rozhodujících momentech. To my takhle nehrajeme. Nemám ale pocit, že kdybychom začali hrát stejným stylem jako extraliga, pomohlo by nám to. Nechci se vymlouvat, znovu ale musím zopakovat, že skóre 0:7 po dvou zápasech pro nás bylo až nespravedlivé. Na druhou stranu nám v ten moment spousta lidí přestala věřit a z nás to spadlo. Po dnešním utkání jsme zpátky ve hře.

Naplňuje vás optimismem, že byť máte ze tří zápasů jen jednu výhru, nikdy jste nebyli vyloženě horším týmem než soupeř?

Spíš jde o to, že týmy z extraligy si drží střední pásmo, nenapadají a šetří síly. Nechají tě možná trochu víc je přehrávat, ale v částech hřiště, kde to pro ně není tak dramatické. A šetří síly na rozhodující útoky. Proti Chomutovu i Pardubicím by to taky bylo trochu jiné, kdybychom dali gól jako první, ale to se nám nepodařilo.