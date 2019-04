Takhle se nehraje baráž! Musíme se ku*va zlepšit, nechápal Prospal, čeho se dočkal v Kladně

„Prvních deset minut přitom nebylo vůbec špatných, pak ale jak když mávneš kouzelným proutkem a nehráli jsme vůbec dobře," kroutil hlavou Prospal na pozápasové tiskové konferenci.

Motor sice domácí Rytíře přestřílel 30:29, jenže opravdu vyložených příležitostí si vytvořil jen minimum. A jeho trenér místy až valil oči, co že to jeho družina na ledě předvádí.

„Kdybych to věděl, tak bych odpověděl. Rád bych už teď znal příčinu, proč jsme nehráli dobře, ale nemám ji. Věděli jsme, že Kladno má svým způsobem nůž na krku, že potřebuje bodovat. Stejně tak jsme věděli, že jejich první dvě prohry neodpovídaly průběhům zápasů. Moc dobře jsme to věděli," přiznával Prospal, že připravoval své hráče na fakt, že Rytíři po nulovém bodovém zisku z prvních dvou kol budou mít extrémní motivaci, aby konečně uspěli.

Také že ji měli a ukázali. Na rozdíl od Jihočechů. „Takhle se nehraje baráž. Nechci nikoho shazovat, to vůbec ne. Stojíme jeden za druhým. Jenže proti Kladnu jsme nepředvedli vůbec nic. To, co nás zdobilo v play off (první ligy) proti Havířovu a hlavně proti Vsetínu, jsme vůbec neukázali," tvrdil naštvaně českobudějovický gólman Petr Kváča.

Jaromír Jágr z Kladna se raduje z druhého gólu, který dal Brendon Nash. V pozadí brankář Motoru Petr Kváča.

Michal Kamaryt, ČTK

„Obrovsky mě to mrzí, protože všichni dobře víme, že máme na každého soupeře v baráži. Když budeme chtít, porazíme každého, ale najednou to nešlo. V baráži bojuje chlap za chlapa. Určitě ne takovým způsobem, kterým jsme hráli s Kladnem. Musíme si pěkně sáhnout do svědomí," prohlásil brankář Jihočechů.

České Budějovice tak po třech kolech baráže mají jen dva body za nedělní výhru po nájezdech nad Chomutovem a v tabulce jim patří poslední čtvrté místo.

Budějovický brankář Petr Kváča (vlevo), Jaromír Jágr z Kladna (druhý zprava) a Milan Dančišin z Budějovic (vpravo) v akci během utkání baráže.

Michal Kamaryt, ČTK

„Můžeme si říkat, že to byl jen třetí zápas a je jich před námi ještě devět, ale body pak budou chybět. Kdyby tady na ledě ležel Stanley Cup, tak bych ho chtěl vyhrát za každou cenu a nehrál tak, jako my v Kladně," nebral si Kváča servítky.

I Prospal ví, že kdyby Budějovice měly dál pokračovat ve výkonu podaného v Kladně, na návrat do nejvyšší soutěže mohou okamžitě zapomenout. „Jestliže se chceme posunout na první dvě místa, musíme se ku*va zlepšit," zakončil českobudějovický rodák, který jako hráč má ve své sbírce dva tituly mistra světa.