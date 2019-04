Kvapil? Nejlepší bude mu nepůjčit puk, ví obránce Komety Štencel, jak eliminovat hvězdu Liberce

V cestě za obhajobou titulu zvládli úvodní kolo extraligového play off s Hradcem Králové bez jediného zaváhání, ale od středy je už čeká nová výzva. Obránce brněnských hokejistů Jan Štencel předpokládá, že také semifinálová série Komety s Libercem, který ovládl základní část soutěže, bude plná emocí a osobních soubojů.

Žádné velké rozdíly nečekáte?

Liberečtí hrají přece jen trochu odlišným stylem než Hradec. Především hodně bruslí. Ale určitě to budou zase nesmírně vyrovnané a vypjaté zápasy.

Jak moc se změnili Bílí Tygři od jara 2017, kdy jste je hladce zdolali ve finále?

Je na nich o dost víc znát rukopis trenéra Pešána. Mají velmi dobře propracovaný systém v obraně i v ofenzívě. Podle mého názoru teď taky mnohem líp zvládají klíčové situace. Nečeká nás nic jednoduchého.

Brněnská radost. Peter Mueller, Jan Hruška, Jan Štencel a Martin Erat z Brna se radují z gólu.

David Taneček, ČTK

Jaký je tedy váš recept na úspěch?

Musíme si znovu počínat na ledě mimořádně zodpovědně. Bude to chtít neztrácet zbytečně puky na útočné modré čáře. A útočníci musí nám obráncům vydatně pomáhat směrem dozadu. Jsem přesvědčený, že jsme na soupeře dobře připraveni, určitě je v našich silách přes Liberec přejít.

Strávili jste hodně času u videa studiem hry Bílých Tygrů?

Přiměřeně. To je už rutina, díky tomu o sobě vědí jednotlivá mužstva prakticky úplně všechno. Ale rozhodně to nebyly žádné dlouhé seance. Spíš jen několikaminutové mítinky, aby při nich nikdo neupadl do klimbu.

Co jste si při nich ukazovali?

Kupříkladu liberecké přesilovky, které hrají fakt skvěle. Proto musíme udržet nervy na uzdě a nenechat se vyprovokovat. Zbytečná vyloučení by mohla být osudná.

Zleva Tomáš Vincour z Hradce Králové, Michal Gulaši z Brna, brankář Brna Marek Čiliak, Jan Štencel z Brna, Lukáš Cingel z Hradce Králové a Radovan Pavlík z Hradce Králové.

Václav Šálek, ČTK

Jakou roli hraje v soupeřově početní převaze Marek Kvapil, který stál před dvěma roky na vaší straně?

Značnou. Je to právě on, kdo při nich rozdává přesné přihrávky spoluhráčům. A umí i důrazně zakončit.

Jakým způsobem se ho chystáte eliminovat?

Nejlepší bude mu vůbec nepůjčit puk. (smích). To je základ. Je na něm totiž hrozně silný.

Přál jste si v boji o finále víc Liberec nebo Třinec?

Skoro vůbec jsem to neřešil. Počkal jsem si, kdo na nás vyjde. Oceláři zvládli čtvrtfinále v nejkratším čase jako my a Liberec zase dominoval v základní části extraligy. Takže nemělo smysl si nějak vybírat.

Stihl jste se v desetidenní pauze po skončení série s Hradcem trochu od hokeje odreagovat?

Ano. Bylo hezky, a tak jsem už zašel k vodě na ryby. Zatím jsem nic nechytil, spíš jsem jen smáčel žížaly. (úsměv). Ale i tak to pro mě byl dokonalý relax.

Bude i ve středu opětovně platit brněnské kouzlo vítězného vstupu do série ve venkovní hale?

Já v to doufám. První výhrou bychom dostali soupeře zase pod tlak, což bývá v play off hodně důležité.