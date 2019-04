S Ciencialou se nehecoval. Narodila se mu dcera, takže řeší jiné starosti, usmívá se Kindl

Čeká ho speciální série. Před šesti lety si plzeňský útočník Denis Kindl zahrál v třinecké juniorce a poté za Oceláře také v nejvyšší soutěži. Do známých míst se teď vrací jako soupeř, aby Slezanům překazil jejich sen o extraligovém finále.

„Pár kluků z té doby tam zůstalo. Dobře znám Šimona Hrubce nebo Martina Adamského, ale toho zná vlastně celá Plzeň," smál se 26letý hokejista. V kontaktu je hlavně s Davidem Ciencialou, od špičkování však upustil. „Narodila se mu dcera, takže momentálně určitě řeší docela jiné starosti," vysvětluje muž, který v Třinci zažil na ledě i současného trenéra Václava Varaďu.

Nostalgie však ve středu večer půjde stranou. Západočeši rozehrají ve Werk aréně úvodní semifinálovou partii play off a prahnou po úspěchu. „Třinec bude hrát možná maličko víc dopředu než Olomouc, i když i Olomoučtí hráli výborný hokej a povedenou sérii. Když zvládneme dobře první dva zápasy, může to s nimi zamávat," tvrdí Kindl.

Hráči Plzně po vítězném utkání.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Zatímco jeho tým ještě v sobotu bojoval s Hanáky o postup, Třinečtí vyřídili Vítkovice ve čtyřech utkáních a na regeneraci měli daleko víc času.

„Důležité budou vstupy do utkání. Oni teď delší dobu nehráli, na druhou stranu jsou odpočatí. My bychom ale měli využít toho laufu, co jsme měli v sedmém zápase s Olomoucí," prohlásil forvard Škody.