Kometa ztratila zápas i Hrušku. Nevypadá to, že by měl nastoupit, přiznal brněnský trenér

„V tomhle případě nemá cenu mlžit. Honza nedohrál a rozhodně to nevypadá, že by měl ve čtvrtek nastoupit," řekl ve středu večer na tiskové konferenci kouč hostů Kamil Pokorný po prohře 3:4 v prodloužení.

„Bez něj je to složitý, protože Hrouda je výborný hráč a chyběl nám tam. Trenéři improvizovali, ale nedá se nic dělat. Pokud by nebyl, komplikace by to byla, šlo by o oslabení týmu," uznal brněnský útočník Petr Holík, jehož minutáž se v prvním semifinále zastavila na úctyhodných 25 minutách a 59 vteřinách.

Zleva Lukáš Krenželok z Liberce, brněnský brankář Marek Čiliak a Petr Holík.

Radek Petrášek, ČTK

„Určitě je to nepříjemná situace. Odpadl nám hráč, chyběl nám útočník, abychom měli kompletní čtyři pětky. Hráči museli rotovat, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali slušně," citoval web Komety svého kapitána Leoše Čermáka.

Vítězná série Brna v play off se zastavila po porážce na čísle osm. Naposledy dvojnásobný mistr padl před rokem v prvním finále s Třincem. Od té doby jen a jen vítězil. Letos ve čtvrtfinále smetl hradecký Mountfield 4:0.

„Prohráli jsme zápas a Liberec vede 1:0, ale je to jen začátek. Bylo to vyrovnané. V prodloužení jsme měli první šanci dát gól v přesilovce, ale nevyužili jsme ji. Liberec ano. Hodíme to za hlavu, jen se podíváme na video a ve čtvrtek jedeme nanovo," poznamenal Holík, který byl na ledě hodně vidět. Zaznamenal gól a asistenci. Vyrovnat sérii se Kometa pokusí dnes večer, druhý dál napínavé hokejové války vypukne v 19 hodin.