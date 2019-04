HOKEJ ONLINE: Drama! Liberec jde s Brnem znovu do prodloužení. Plzeň i podruhé vládla v Třinci

První gól inkasuje brankář Liberce Roman Will.

Brankář Liberce Roman Will a Jakub Orsava z Brna.

Plzeňský útočník Milan Gulaš (druhý zleva) poté, co překonal Šimona Hrubce v brance Třince. S rukama nad hlavou se raduje Václav Nedorost z Plzně.

Ani do druhého zápasu na vlastním ledě nevstoupil favorizovaný Třinec dobře. A zase za to mohla dvojice Gulaš-Kovář, která měla hlavní podíl na středečním vítězství Západočechů.

V osmé minutě se po krásné kombinaci prosadil z přesilové hry prvně jmenovaný a poslal Plzeň do vedení. A to nebylo vše. Minutu a čtyři sekundy před koncem první části z velmi podobné situace a opět z přesilové hry poslal hosty do dvoubrankového vedení Denis Kindl.

Klíčovou roli hrály přesilovky i nadále. V 31. minutě vrátil domácí tým do hry Michal Kovařčík, který přesnou ranou překonal Dominika Frodla a snížil na jednobrankový rozdíl.

Další komplikace pro Oceláře přišla ve 47. minutě po trefě Miroslava Indráka, který upravil skóre na 3:1. Domácí však stihli rychle reagovat, když se o tři minuty později trefil Martin Růžička.

Indiáni si už nadějný náskok vzít nenechali, utkání dovedli do vítězného konce a v sérii se překvapivě ujali vedení 2:0 na zápasy.