Máme sebevědomí, ale i pokoru, říká pardubický útočník Kloz

V Pardubicích konečně vládne dobrá nálada. Když už se nedařilo v extralize, tým nastartoval alespoň v baráži o účast v elitní soutěži. Tým vyhrál nad Českými Budějovicemi (4:1), na Kladně (5:0) a v Chomutově (5:1). „Prostě jsme se semkli," naznačil Kloz, co stojí za procitnutím Dynama. Z hlediska psychiky tým těží i z toho, že se v utkáních dostává do vedení. "To je vždycky lepší, než když prohrávate," dodal.

Sám přitom dokáže týmu pomoci důležitými trefami. „Jsem rád, že moje góly pomáhají týmu. Přišel jsem do Pardubic až v průběhu sezony a poznal jsem, že tady není poraženecká nálada. Víme, o co hrajeme," podotkl bojovně Kloz. „Hrajeme obětavý hokej, padáme do střel. I brankář Kacetl říkal, že mu skvěle blokujeme prostor před brankou. Dostali jsme v baráži jen dva góly, to je vizitka obranné činnosti. Naší předností ale musí být i ofenziva, potřebujeme sbírat body a bez aktivity by to nešlo."

Jan Kloz z Pardubic (vlevo) a Tomáš Svoboda z Chomutova v souboji během utkání baráže.

Slavomír Kubeš, ČTK

Na tabulku baráže se tak Pardubickým kouká hodně dobře. Odmítají ale spekulovat nad tím, co bude stačit k tomu, aby si zahráli extraligu i v další sezoně. „Soustřeďujeme se sami na sebe. Máme vše dobře rozehrané, ale nejásáme, protože soupeři neřekli poslední slovo. Teď se chystáme na páteční souboj s Chomutovem. Věřím, že nás doma podpoří diváci, kteří byli za námi na Kladně i v Chomutově," podotkl útočník

Knot: Není důvod k panice

Úpně jiná nálada vládne v Chomutově. Piráti sice zdolali Kladno 2:0, ale pak se jim přestalo dařit (v Českých Budějovicích 4:5 po nájezdech a doma s Pardubicemi 0:5). „Bohužel dostáváme totožné góly z dorážek a z prostoru před brankou, takových byla aspoň polovina. A taky jsme inkasovali po chybách nás obránců. Tomu musíme zamezit," prohlásil chomutovský obránce Ronald Knot.

Všichni v severočeském týmu si uvědomují, o co se v baráži hraje. „Je to velký nápor na nervy. Záleží na každém výsledku, ale přesto by nám tohle vědomí nemělo svazovat ruce," míní bek. I přes dvě poslední porážky jsou Chomutovští na druhém místě tabulky, což by po skončení baráže ještě zaručovalo setrvání v extralize. „Asi není na místě panika. Spíš si musíme rozebrat, co jsme dosud dělali špatně. Prostě jsme dvakrát prohráli a začínáme další fázi. Nesmí se nám stávat, abychom tolik neinkasovali. Jinak bychom nemohli uspět. Musíme hrát tak, aby se vývoj zápasů převážil na naši stranu," dodal Knot.