Doma musíme být v útočení rozumní, krotí euforii po dvou výhrách plzeňský Kindl

Vybrat z akcí, které vedly k úvodním dvěma gólům Plzně ve druhém utkání semifinálové série proti Třinci, tu hezčí, bude velmi obtížné. Oba góly padly v přesilovce a obě si byly velmi podobné. Žádné dlouhé obehrávání branky, ale přímočará akce, po níž nejprve Milan Gulaš a poté i Denis Kindl zakončovali do prázdné branky. „Dobře jsme to rozehráli, Jones to s Mírou Indrákem krásně prokombinovali a já jsem zkoušel jet za jejich beky. Něma (Vojtěch Němec) mě tam pak krásně našel. Jo bylo to hezké a vyplynulo to ze situace, nacvičené to nebylo," přiznal střelec druhého plzeňského gólu Kindl.

Po dvou zápasech vést dva nula, jak moc jste si to takhle plánovali?

Určitě jsme to nečekali. Ale tušili jsme, že když zvládneme to první utkání, tak bude větší šance zvládnout i ten druhý. Podali jsme znovu výborný výkon, proto máme dvě výhry.

Byl prvotní plán získat v Třinci jednu?

Možná ano. Nikdo to neříkal nahlas, ale chtěli jsme hlavně zvládnout to první utkání. No, a když jsme ho vyhráli, tak jsme samozřejmě chtěli zvládnout i ten druhý. Bylo to dneska zase vyrovnané, trošku nás mrzí, že jsme za stavu 2:0 nepřidali třetí gól, ale zase jsme pak odskočili na dvougólový rozdíl a to bylo asi nejdůležitější.

Hráči Plzně se radují z druhého gólu. Zleva autor branky Denis Kindl, Jaroslav Kracík, Vojtěch Němec a Miroslav Indrák.

Jaroslav Ožana, ČTK

Měli jste hodně vyloučených, proč?

Asi to bylo naší velkou snahou, těžko říct. Fauly k hokeji patří, i oni tam měli takové polofauly. Až na jedno jsme ta oslabení zvládli výborně a to nám dá sílu do dalších zápasů.

Rozhodly přesilovky?

Určitě. Ve hře v pěti proti pěti je těžké skórovat, i když nám se to daří i tak. Ale ty přesilovky to je klíč k úspěchu v dnešním hokeji.

Daří se vám vstupy do zápasů. Bude tohle klíčem k dalším výhrám?

Po dvou letech začínáme play off venku, tak je to možná tím. Třeba nám to tak více vyhovuje.

Zleva Jan Kovář z Plzně a David Musil z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Hodně kombinujete i v útočném pásmu, hledáte často i ještě lepší pozici. Vypovídá to o tom, jak si věříte?

Mohli bychom střílet více, ale Třinec je připravený, hodně nás blokuje, když bychom mohli pálit s první. Proto je tam těch přihrávek více.

Jak se změní série tím, že budete hrát doma, kde jste v sezoně s Třincem oba zápasy prohráli?

Naši fanoušci jsou ještě hlasitější než Třinečtí, tak nás budou tlačit. Musíme být ale s tím útočením rozumní. Můžeme tu sérii zvládnout už doma, takže uděláme všechno, aby se nám to podařilo.