Nesmíme dostávat takové góly. Dělají z Šimona kašpara, zlobil se třinecký Michal Kovařčík

Plzeňský útočník Milan Gulaš (druhý zleva) poté, co překonal Šimona Hrubce v brance Třince. S rukama nad hlavou se raduje Václav Nedorost z Plzně.

Hodně vidět byl znovu útočník Plzně Jan Kovář, který se přihrávkou podepsal pod první i vítězný gól Škodovky. „Dobře jsme začali, jen škoda, že jsme pak trochu polevili a dovolili jim snížením se dostat na koně. Po třetím gólu už to bylo jen o tom to nějak odbránit," líčil Kovář.

Plzeňští opět skvěle zvládli úvod utkání. Přečkali dvě oslabení a sami po dvou parádních souhrách v přesilovkách udeřili. „Nechtěl bych teď být v třinecké kůži, protože ztratit doma oba zápasy play off není nic moc. První zápas prohráli a prohrávali docela rychle i v tom druhém. To je určitě stáhlo dolů ještě více a nám se pak hrálo o to lépe. Skvělé začátky byly klíčem k našemu úspěchu," vykládal brankář Plzně Dominik Frodl.

Brankář Šimon Hrubec z Třince inkasuje druhý gól.

Jaroslav Ožana, ČTK

Obě úvodní plzeňské trefy si byly velmi podobné. Žádné dlouhé obehrávání branky, ale přímočará akce, po níž Gulaš i Kindl stříleli do prázdné branky. „Hráče nabádáme, že pokud se jim to při přechodu modré otevře, tak ať toho využijí. Jsem rád, že se kluci hned nestavěli do šablony. Byly z toho hezké góly," radoval se trenér Plzně Ladislav Čihák.

Na třinecké straně, která byla po hladkém postupu přes Vítkovice namlsaná, bylo smutno. Ocelářům nepomohly ani přesuny v sestavě, které trenér Václav Varaďa udělal po úvodním nezdaru. „Měli jsme v první třetině čtyři přesilové hry, ale v podstatě jsme si nevytvořili vážnější šanci," litoval Varaďa.

Hráči Plzně se radují z druhého gólu. Zleva autor branky Denis Kindl, Jaroslav Kracík, Vojtěch Němec a Miroslav Indrák.

Jaroslav Ožana, ČTK

Odhazovat flinty ale Třinečtí nemusí. Zatímco doma s Plzní v této sezoně pokaždé prohráli, na indiánské půdě mají skvělou bilancí dvou výher ze dvou pokusů. „Uspěli jsme tam zodpovědnou hrou dozadu a tím, že jsme nedostávali takové góly jako dneska ty dva první. To tam pak Šimon (Hrubec) může dělat co chce a oni si tam z něj udělají pokaždé kašpara," zlobil se třinecký Michal Kovařčík.