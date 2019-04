Bolí to, smutnil po strhující partii liberecký Krenželok. Mrzela ho oslabení v závěru

„Bolí to. Prohráli jsme v prodloužení, mrzí nás to. Dvakrát jsme vedli, oni dvakrát vyrovnali. Ale je to 1:1 a jedeme do Brna urvat výsledek," řekl po další strhující partii, která byla po šedesáti minutách znovu nerozhodnutá.

Bílí Tygři začínali jak třetí třetinu, tak dodatečnou dvacetiminutovku v oslabení. Kometa sice fauly potrestat nedokázala, nicméně bránění stálo Severočechy spoustu energie. „Prodloužení síly bere. Hráli jsme v oslabení, ke konci toho bylo celkem dost. Mají dobrou přesilovku, člověk si to musí pohlídat. Točí se tam pár lidí a síly to stojí," uznal Krenželok.

Lukáš Krenželok (vpravo) z Liberce a Tomáš Malec z Brna.

Radek Petrášek, ČTK

„Dneska přesilovky nevyužili, ale určitě to není příjemné, když jde do prodloužení a je ve čtyřech. Nemělo by se to stávat," poznamenal zkušený útočník. Prodloužení startoval Liberec ve čtyřech i v prvním duelu...

„Trochu jsem věřil ve stejný scénář, ale nepovedlo se to. Je to 1:1 a jdeme dál. Myslím, že to bude dlouhá série," poznamenal Krenželok.

První gól dal hned na začátku prostřední části, když ho před brankou nádherně našel parťák z útoku Marek Zachar. „Čekal jsem to, křiknul jsem si tam a udělal to výborně," pochválil libereckého odchovance, jenž druhý gól sám vstřelil. Vítěz základní části zatím proti Brnu těží ze Zacharovy rychlosti.

Kometa ovládla druhý zápas v prodloužení

„Mára je lehoučký, ten jak to rozjede, tak není legrace ho dohánět. V prvním zápase to projel parádně, je těžké se na něho navázat. Hraje výborně, pomáhá nám. Je rychlý a mají s ním velký problém. Musíme ho využívat ještě víc," doplnil.

Série se nyní přesouvá do moravské metropole, kde pokračuje třetím dílem v neděli. „Očekávám stejný hokej. Půjdou do nás, my půjdeme do nich. Bude to vyrovnané, rozhodovat budou přesilovky," uzavřel Krenželok.