Mueller uťal drama. Bylo to zadostiučinění, oddechl si Zaťovič po vítězné bitvě v Liberci

„Měl jsem dneska dost šancí a jsem rád, že jsem se nakonec trefil. V přesilovce pět na tři jsem pálil podobně, ale nedopadlo to dobře. Ale kluci říkali, že si mám věřit a zkoušet to dál," usmíval se americký forvard.

Vyprodané ochozy opět sledovaly úchvatné hokejové představení plné fyzických střetů a emocí. Obhájce titulu, který nastoupil bez zraněného útočníka Jana Hrušky, to měl pod Ještědem padesát minut nahnuté. Po dvou krásných akcích dua Lukáš Krenželok - Marek Zachar ztrácel, jenže potom se štěstím srovnal Jakub Orsava.

Lukáš Krenželok (vpravo) z Liberce a Tomáš Bartejs z Brna.

Radek Petrášek, ČTK

„Vysokou hokejkou jsem nehrál, akorát jsem nevěděl, jestli ji neměl někdo ze spoluhráčů, kteří byli před bránou se mnou," oddechl si forvard, jehož pátou trefu v letošním play off musel posvětit videorozhodčí.

A poté se na ledě děly velké věci. Bílí Tygři nejprve v závěru základní hrací doby neproměnili přesilovku po sporném vyloučení Bartejse a zkraje prodloužení jim bylo horko. Dvakrát přečkali oslabení, z toho jednou dokonce dvojnásobné, které trvalo 43 sekund. Kometa nasadila do početní výhody hned pět útočníků, přesto síť nerozvlnila.

„Bylo to už frustrující. Víme, co máme v přesilovkách hrát, ale málo jsme v nich nestříleli," posteskl si Martin Zaťovič, jenž asistoval u vítězného úderu Muellera. „Nešly nám přesilovky, nedali jsme jich hodně, a ten gól to bylo zadostiučinění. Samozřejmě Liberec je strašně silný. Vyhrál základní část a něco umí. To je bez debat. Série bude dlouhá a bude stát ještě spoustu sil," tvrdil 34letý křídelník.

Extraligový šampión posledních dvou ročníků nakonec zvládl obrovsky napínavý duel, s protivníkem srovnal v semifinále krok a do brněnských odvet vyrazí klidnější. „V Liberci byla dobrá atmosféra, ale u nás bude lepší," slibuje Zaťovič.