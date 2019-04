HOKEJ ONLINE: Plzeň může získat postupový mečbol, Brno s Libercem hrají o druhou výhru

Semifinálové bitvy v play off hokejové extraligy pokračují třetími zápasy a výhodu domácího prostředí mají poprvé Plzeň a Brno. Zatímco Západočeši dokázali trochu překvapivě vyhrát oba zápasy na ledě Třince a dnes si můžou vytvořit postupový mečbol do finále, mistrovská Kometa se z Liberce vrátila s nerozhodným stavem 1:1 na zápasy. Oba duely můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Plzeňští si uvědomují, že o osudu série ještě ani zdaleka není rozhodnuto. I proto, že s Oceláři v základní části doma dvakrát prohráli. „Můžou to být úplně jiné zápasy, Třinec u nás nebude pod takovým tlakem," soudí trenér Indiánů Ladislav Čihák.

Oba dosavadní semifinálové souboje Brna a Liberce se rozhodly až v prodloužení a aktéři očekávají, že i diváci v DRFG aréně budou svědky urputné a vyrovnané bitvy. „Už se nemáme čím překvapit. Zase budou rozhodovat přesilovky, my to ale doma urveme. Poženou nás lidi a bude to peklo. V Liberci byla dobrá atmosféra, ale u nás bude lepší," hlásí útočník Komety Martin Zaťovič.