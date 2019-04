Několik trumfů má pro zápasy play off v záloze trenér Třince Václav Varaďa. A vzhledem k nepříznivému vývoji semifinálové série proti Plzni (0:2 na zápasy) může už dnes, kdy se hraje třetí utkání (15 hodin), některé vytáhnout. Například vítěze kanadského bodování první ligy Luboše Roba, který se po vyřazení Vsetína z play off připravuje s třineckými Oceláři. „Jsem rád, že si můžu prodloužit sezonu, uvidíme, jestli šance přijde,“ řekl českobudějovický rodák Rob.

Jak se seběhlo, že se připravujete s Třincem?

Když byl konec přestupního termínu, bylo ve hře několik týmů a Vsetín se rozhodl pro Třinec. Bylo to v jeho kompetenci, komu střídavé starty schválí. Dozvěděl jsem se to, když mi pak volal pan Peterek a říkal, že kdybychom nepostoupili do baráže, že by byl rád, kdybych se s nimi začal připravovat.

Vy jste si vybrat nemohl?

Nechal jsem to na Vsetínu, potěšilo mě, že extraligové týmy měly docela velký zájem o můj střídavý start. Ale v lednu jsem to neřešil. Jsem rád, že si můžu prodloužit sezonu, uvidíme, jestli šance přijde a jak to bude. Připojil jsem se ke skupině kluků z Frýdku-Místku, kteří trénují souběžně s áčkem. Zázemí je na špičkové úrovni, to jsem ani sám nečekal. Všude jsem slyšel, že zázemí v Třinci je dobré a fakt super.

Mluvil jste i s trenérem Třince Václavem Varaďou, co si od vás případně slibuje a jestli máte šanci?

Mluvil jsem s Janem Peterkem (sportovní ředitel Třince) i panem Varaďou. Říkal, že je rád, že jsem přijel. Říkal, že to bude záležet i na tom, jak se bude série vyvíjet, jaká budou zranění. Že mi nemůže slíbit, že hrát budu, což chápu. Třinec má skvělé mužstvo.

Na konci týdne a o víkendu jste dostali volno, vyrazil jste domů do Českých Budějovic?

Nebyl jsem doma od Vánoc. Když jsem se dozvěděl, že ve čtvrtek nehraju a pak je volno, tak jsem jel. Říkali, že kdyby mě potřebovali, zavolali by a přijel bych rovnou do Plzně.

Zklamání z vyřazení se Vsetínem v semifinále už jste skousnul?

Po druhém místě jsme šli do play off s velkým očekáváním. Čtvrtfinále s Prostějovem na sedm zápasů nás stálo hodně sil a semifinále jsme nezvládli. Budějovice hrály dobře, nám chyběly góly. Bylo to zklamání, ale s odstupem si myslím můžeme říct, že sezona byla úspěšná. Měli jsme 112 bodů, druhé místo a semifinále, to by před sezonou všichni na Vsetíně brali.

Pro vás super sezona individuálně? Vyhrál jste bodování soutěže.

Nevěřil bych, kdyby mi to někdo tvrdil, že dám skoro čtyřicet gólů, vyhraju produktivitu první ligy a budeme druzí v tabulce. Věříte si, ale tohle by bylo troufalé. Sezona vyšla skvěle, je to zásluha všech spoluhráčů, trenérů. Všechno si musí sednout, aby to takhle vyšlo.

V lajně jste měl Antonína Pechance, ten si také v Třinci vyzkoušel roli žolíka na play off. Dal vám nějakou radu?

Ani ne. Jenom, ať si užiju zázemí i příležitost. Uvidíme, co z toho vyplyne.

Na začátku minulé sezony jste byl na zkouška v Chomutově, ale do extraligy jste se tam nedostal. Bylo to zklamání?

Prostě to nevyšlo. Jsem za tu zkušenost i rád, trošku mi to otevřelo oči. Poznal jsem, jak to funguje v extralize, vrátil jsem se do Budějovic, kroku nelituju. Dalo mi to něco i tak.

V čem vám to otevřelo oči?

Byl jsem zvyklý, že hraju, že se nic nemůže stát. Byl jsem zklamaný, ale o to víc mě to donutilo makat. V tom mi to pomohlo.

Jeden extraligový start ale za České Budějovice máte, že?

Bylo mi sedmnáct (sezona 2012/13), připravoval jsem se s áčkem, naskočil jsem na jeden zápas.

Máte přezdívku Kondor, to je po tátovi (Luboš Rob straší odehrál v extralize 605 utkání za České Budějovice, Vsetín a Spartu)?

Ano, po tátovi. V šatně na Luboše ani neslyším, tak mi říkají jen doma. Tátovi to vymysleli už někdy v juniorech podle nosu, chytlo se to. A já, když přišel jako malý na zimák, tak jsem byl hned mladý kondor.