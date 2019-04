Tygři zahání zklamání. Prohra nás mrzí, ale neumřeli jsme, pověděl Will

Značnou část zápasu měl Liberec pod kontrolou a hýčkal si těsný náskok, přesto ve čtvrtém duelu semifinále s Kometou padl v prodloužení 2:3. Série je opět srovnaná 2:2. „Samozřejmě nás to mrzí, ale neumřeli jsme... Musíme hrát dál, stane se, že tým prohraje. Stav je 2:2 po čtyřech zápasech. Myslím, že je to dobrá série a asi je to zaslouženě 2:2,“ zhodnotil liberecký gólman Roman Will.

S parťáky dlouho držel Kometu v šachu, ostatně do každé třetiny Severočeši vstupovali s těsným náskokem. Jenže dvojnásobný šampion titulu dokázal v polovině poslední dvacetiminutovky vyrovnat. „Všichni o Kometě ví, že mají dobré útočníky a zkušený tým. Čekají na šanci a když ji mají, tak ji promění," řekl Will.

Ve druhé minutě prodloužení pak partii rozsekl Karel Plášek. „Každý gól jde chytit, ale zvednul to a udělal to hezky. Udělala se chyba, což se stane a byl z toho gól, to je prostě hokej...," litoval Will.

Karel Plášek z Brna střílí v prodloužení rozhodující gól za záda libereckého brankáře Romana Willa. Vpravo je Michal Birner z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Rozhodující trefu ještě posvětil rozhodčí u videa. „Vůbec nevím, proč to zkoumali. Gól to byl, to jsem věděl. Nevím, proč se na to šel dívat, asi pro jistotu," podivil se liberecký gólman.

„Ale v tom je sport krásný. Začíná to 0:0 a i když tým vede 2:1, nic to neznamená. Prostě jsme prohráli a víc bych to neřešil," doplnil.

Zleva Zbyněk Michálek a brankář Marek Čiliak z Brna a Marek Zachar z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Potřetí ze čtyř partií tak vítěze určilo až prodloužení. „Každá série je vysilující, prodloužení jsou znát. Ale zase o to hezčí je, když dáte gól a rozhodnete. Bohužel z těch tří jsme dvě nezvládli, ale i tak myslím, že právě kvůli tomuhle hokej hrajeme a tahle série ukazuje, jak je hokej krásný sport," řekl Will.

Mohla by zvětšující se porce zápasů a hokejové námahy začít svědčit Liberci? „Věřím v naši sílu. Můžu dát ruku do ohně, že každý dělá maximum a maká. My jsme natrénovaní, soupeře hodnotit nechci. Zkrátka věřím v nás," přiznal 26letý reprezentant. Série pokračuje ve čtvrtek pod Ještědem pátým dílem, v sobotu opět v Brně. „Zase to začne 0:0 a nastoupí dva dobré týmy a bude se hrát hokej," uzavírá Will.