V kabině Komety padla ostřejší slova. Evidentně nám to pomohlo, usmívá se Orsava

K rozhodujícímu gólu, který Kometa vstřelila už po 82 vteřinách nastaveného času, výrazně přispěl přesným pasem mladému Pláškovi útočník Jakub Orsava. „Tušil jsem, že je Karel rozjetý a má sílu. Chtěl jsem mu přihrát o něco líp, ale puk naštěstí přeskočil protihráčovu hokejku. Zaplaťpánbůh. Plášek se ho bleskurychle chopil a uklidil jej pod víko," chválí teprve osmnáctiletého parťáka.

Zpočátku však tahal mistr za kratší konec. „Po dvou třetinách jsme prohrávali 1:2 a nutně jsme potřebovali s utkáním něco udělat. Něco ostřejšího jsme si k tomu tudíž v kabině o přestávce řekli. Slovo si vzal hlavně Martin Zaťovič. Evidentně nám to pomohlo, tak jen takhle dál," culí se Orsava.

Karel Plášek z Brna střílí v prodloužení rozhodující gól za záda libereckého brankáře Romana Willa. Vpravo je Michal Birner z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Pláškovo zakončení ještě přezkoumávali videorozhodčí. „Já jsem vůbec neviděl, zda puk přešel brankovou čáru. Karel měl ale ruce nahoře a jásal. Tak jsem se radoval taky," směje se osmadvacetiletý forvard, který do Brna zamířil v průběhu sezony z Mladé Boleslavi.

Semifinálová série mezi Kometou a Bílými Tygry bude pokračovat ve čtvrtek od 17 h v liberecké areně. Páté střetnutí rozhodne o tom, které mužstvo si vybojuje postupový mečbol. Orsava netuší, zda jeho tým bude mít po pondělním vydřeném triumfu na domácím kluzišti psychicky navrch.

Zleva Zbyněk Michálek a brankář Marek Čiliak z Brna a Marek Zachar z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

„Všechny čtyři dosavadní zápasy byly mimořádně vyrovnané. V podstatě jako přes kopírák. A ani v dalších utkáních to zřejmě nebude jiné. Do Liberce pocestujeme s velkou pokorou a uděláme tam všechno pro to, abychom po utkání byli spokojenější my," předsevzal si.