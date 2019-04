Starosta z Brna žádá trest pro libereckého Ševce. Nechápu! Co se do toho plete? zuří Zábranský

"Je to pro náš všechny šok. Vůbec nechápu, proč se do série plete někdo z radnice Židenic. Je to prostě neuvěřitelné, že tohle někoho napadne," uvedl Zábranský v tiskové zprávě s tím, že starostu nezná. "Nepřejeme si, aby disciplinární komise na tento podnět cokoliv řešila. My jsme žádný podnět nepodali. Za mě to je bohužel politikaření a ostuda," řekl majitel a hlavní kouč Komety.

Mrázek, který je povoláním právník, tvrdí, že Ševc měl v pondělním zápase dostat větší trest a automatický trest do konce utkání anebo trest ve hře za zákrok na domácího Silvestra Kuska. "V čase 31:05, kdy se neúčastnil hry na ledě, z prostoru střídaček zasáhl seknutím hokejkou do šarvátky, která se odehrávala v těsné blízkosti střídačky hostů. Porušil nejen hokejová pravidla, ale i dobré mravy. To se dotklo mě i široké veřejnosti," uvedl starosta v dopise disciplinární komise.

"Jednání bylo vedeno z klidu, s rozmyslem, po předchozí přípravě. Nikoliv v rámci přemotivovaného sportovního výkonu. To jen umocňuje jeho společenskou a mravní škodlivost. Jde tedy o čin takového stupně a charakteru nebezpečnosti, který vyžaduje, aby se jím zabývala disciplinární komise extraligy," napsal Mrázek.

Na svazu se jeho dopisem zabývají. "Řeší se, zda je starosta oprávněnou osobou takový podnět podat a zda ten splňuje další potřebné náležitosti," řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. "Buď dojde k vyhodnocení, že nesplňuje, ať už kvůli oprávněnosti subjektu, nebo z jiných důvodů. V takovém případě se podnět odloží. Nebo bude vše potřebné splňovat a pak by se to celé řešilo. Kdy ale bude v tomto rozhodnuto, to nedokážu říci. Samozřejmě bychom pak informovali o případném trestu," doplnil Zikmund.

Mistrovská Kometa v pondělí zvítězila 3:2 v prodloužení a vyrovnala sérii s Libercem na 2:2.