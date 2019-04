Brnu musíme ukázat, že jsme lepší na ledě, základní část jsme nevyhráli náhodou, burcuje Šmíd

„Když do čtvrtečního zápasu naskočíme sebevědomě a tak, jak jsme hráli ve třetím utkání, myslím, že máme obrovskou šanci je porazit," říká Ladislav Šmíd, jenž odehrál téměř 600 zápasů v NHL.

Liberečtí třetí zápas série vyhráli v Brně 2:1, následně však padli v prodloužení 2:3. „Je to vyrovnaný, rozhoduje každá sebemenší chyba a detail a naposledy byli šťastnější oni. Drželi jsme vedení 2:1 a udělali dvě chyby po sobě. Jednou jeli čtyři na dva, a to jim ještě nevyšlo. Ale hned další střídání jsme jim dovolili jet znovu čtyři na dva a už z toho byl gól. Před prodloužením jsme si říkali, že hrají na brejky a bohužel jsme jim jeden dali... Před zápasem jsem klukům řekl, že se můžeme porazit jen sami, což se potvrdilo," myslí si Šmíd, jehož ice time se ve čtvrtém semifinále zastavil na čase 30 minut a 32 vteřin.

Autor rozhodujícího gólu Michal Birner (uprostřed), Ladislav Šmíd a brankář Roman Will z Liberce se radují.

Radek Petrášek, ČTK

„Jsme natrénovaní, máme hodně bruslivé mužstvo, hrajeme dobře na puku. Základní část jsme nevyhráli náhodou. Omílám to tady pořád, ale kluci v kabině si to musí uvědomit. Jsme tam, kde jsme, protože jsme dobrý tým! Z mého pohledu máme nejkvalitnější tým, stojím si za tím a doufám, že to potvrdíme i na ledě," věří Šmíd.

Severočeši v infarktové sérii ve čtyřech partiích zatím prohrávali jen v jednom případě, přesto je stav vyrovnaný 2:2 na utkání, když dvakrát padli v prodloužení.

„To se stane, že prohrajete, no bóže. Ale je to 2:2, teď hrajeme doma, diváci budou stát za námi, tam je naše výhoda. Pokusíme se urvat třetí bod, vrátíme se do Brna a doufám, že to dopadne dobře," přeje si s tím, že se Liberec nesmí nechat Kometou rozhodit.

„Chtějí to kouskovat, což jim asi nahrává. Snaží se nás vyprovokovat a vyhodit z tempa, z čehož se musíme poučit. Prostě jim ukázat, že jsme lepší tým na ledě, a ne se s nimi hádat někde po rozích," uzavírá Šmíd.