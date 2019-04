Třinec po infarktové koncovce vyhrál nad Plzní, Liberec porazil Kometu. Vítěze dělí od finále jedna výhra

Hokejisté Liberce vyhráli ve čtvrtečním semifinále extraligy nad Kometou Brno 5:2 a od postupu do finále tak dělí Tygry jediné vítězství. Kometa prohrává v sérii 2:3 na zápasy. Třinec po infarktové koncovce a díky dvěma trefám v posledních třech minutách zvítězil nad Plzní 3:2 a také Oceláři jsou jednu výhru od postupu do finále extraligy.

Hokejista Třince Tomáš Marcinko slaví gól, který vstřelil do plzeňské sítě.

To byla bitka! Jiří Polanský z Třince a Petr Straka z Plzně se porvali během semifinále extraligy.

Petr Jelínek (vpravo) z Liberce a brankář Brna Marek Čiliak a Jan Štencel z Brna v akci během pátého semifinále play off hokejové extraligy.

Pátý zápas semifinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 11. dubna 2019 v Liberci. Marek Zachar z Liberce.

Stav liberecké série byl vyrovnaný 2:2, bylo tedy jasné, co je ve hře. Žádná opatrná partie se ale v Liberci nehrála, už ve druhé minutě Tygři vedli po zásahu Filippiho. Do kabin se však šlo za vyrovnaného stavu, když skóroval Mueller.

Severočechům vyšel parádně i nástup do druhé části hry, Čiliaka v brance úřadujících mistrů překonal po necelé minutě hry Jelínek. Tentokrát však už Liberec náskok nepustil. Chvíli před druhou přestávkou navýšil vedení domácích obránce Šmíd.

Tygří radost! Autor libereckého gólu Petr Jelínek.

Radek Petrášek, ČTK

Kometa se ovšem nevzdávala a po zásahu Zaťoviče ožily její naděje. Necelých pět minut před koncem ale Petr Jelínek gólem na 4:2 definitivně zhasl Kometu. Úřadující mistři ještě zariskovali a zkusili hru vabank. Filippi však do odkryté klece pečetil výsledek na 5:2.

V Třinci se hraje o mečbol

Třinec začal sérii špatně, první dva zápasy před svými fanoušky prohrál. Jenže teď slaví už třetí výhru v řadě a do finále extraligy má blíže. Přitom Indiáni na ledě Ocelářů dvakrát vedli a zdálo se, že opět výboj série překlopí na svoji stranu. Nakonec to ale Třinec na domácím ledě zvládl. Nebyla to ale záležitost pro slabší povahy.

V 58. minutě vyrovnal Michal Kovařčík a fanoušci už se nejspíš smiřovali s tím, že je čeká prodloužení. To ale odmítl dvacet sekund před koncem trefou od modré čáry Doudera a Oceláři mohli slavit. Poprvé v sérii vyhrál domácí celek, Třinec vede 3:2 na zápasy a v sobotu na plzeňském ledě bude útočit na čtvrtý postupový bod.