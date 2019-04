Obránce Michálek si semifinále užívá. Zápasy mě hrozně baví, tvrdí zkušený bek Komety

Co říkáte na dosavadní průběh semifinále?

Jsem nadšený. Hrozně si utkání užívám, přestože jsou nesmírně náročná po fyzické i psychické stránce. K vidění je skvělý hokej v parádní atmosféře. Jsem přesvědčený, že série musí diváky bavit. Vždyť se už třikrát prodlužovalo. A nezastírám, že zápasy hrozně baví i mě.

Máte se ještě s Libercem vzájemně čím překvapit?

Asi už ani moc ne. Známe se hodně dobře. Předpokládám spíš, že opět budou rozhodovat maličkosti. Bude to zase o malých chybách a troše štěstí. Každé střídání je v takhle vyrovnaných duelech neskutečně důležité.

Karel Plášek z Brna střílí v prodloužení rozhodující gól za záda libereckého brankáře Romana Willa. Vpravo je Michal Birner z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Cítíte, že máte po pondělním domácím vítězství v prodloužení psychicky navrch?

Může to tak možná být. Dá se ale říct, že teď se začíná vlastně znovu od nuly. Před námi je vlastně taková minisérie na dvě výhry. Liberečtí ji začínají doma, avšak já jsem přesvědčený, že podáme natolik kvalitní výkon, abychom byli po čtvrtečním střetnutí spokojenější my.

V semifinálových zápasech musíte skoro pořád dotahovat, přesto držíte se soupeřem krok. Svědčí to o charakteru vašeho týmu?

To rozhodně ano. Je skvělé, že se nám daří uspět v utkáních, která se pro nás nevyvíjejí moc dobře. Na druhou stranu by pro nás bylo pochopitelně mnohem lepší, kdybychom první gól vstřelili my. Uděláme maximum, aby se nám to už konečně povedlo.

Z rozhodujícího gólu se radují hráči Brna (zleva) Martin Erat, autor branky Karel Plášek a Jakub Orsava.

Václav Šálek, ČTK

Jste připraveni na to, že odteď už nebudou rozhodovat při nerozhodném výsledku samostatné nájezdy a bude se hrát až do vítězné branky?

Rozhodně. Jsme nachystaní hrát sto i víc minut. Hlavně když vybojujeme postupový mečbol.

Jak se vám v pondělí líbil výkon nově složené čtvrté formace Komety s mladým Kratochvílem?

Se svojí rolí se kluci popasovali skvěle. Pro Kráťu to bylo docela složité, vždyť dlouho nenastoupil k soutěžnímu utkání. Ale klobouk dolů před ním. Výborně bruslil i forčekoval. Počínal si zkrátka přesně tak, jak to po něm požadovali trenéři.

Kapitán Liberce Petr Jelínek (vpravo) střílí na Marka Čiliaka v brance Brna.

Václav Šálek, ČTK

Centrem této útočné řady je Silvester Kusko, který se musel vyrovnat s hrubkou, jíž se dopustil v závěru prvního zápasu v Liberci. Napravoval chybu faulem a vy jste v oslabení inkasovali rozhodující gól...

Jsme jeden tým, takže jsme mu hned po utkání v kabině řekli, aby to hodil za hlavu. Určitě jsme mu nic nevyčítali. Spíš jsme mu řekli, ať má dál hlavu nahoře. On se za to odvděčuje tím, jak neskutečně na ledě maká.

V úterý a ve středu se duely play off nehrály. Stihl jste se od hokeje trochu odreagovat?

Rozhodně. Zašel jsem si na procházku a pořádně jsem se prospal. A taky jsem si vychutnal u televize zápasy fotbalové Ligy mistrů. Na kvalitní fotbal se dívám hrozně rád.