Kometa zhasla v Liberci, hokejoví Tygři mají postupový mečbol

Hokejisté Liberce porazili v pátém zápase semifinále play off extraligy Brno 5:2 a dělí je jedno vítězství od postupu do finále. Dvěma góly se na porážce šampiona z předešlých dvou let podíleli kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek a Tomáš Filippi. Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v sobotu na ledě Komety.