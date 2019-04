Zklamaný Nedorost po porážce s Třincem: Jsou na světě horší věci. Vzpamatujeme se!

„Makali jsme celý zápas a rozhodly dvě smolné branky. Nebylo to tím, že by nás přehráli. Hodíme to za hlavu," litoval plzeňský útočník Václav Nedorost.

Utkání vám doslova uteklo mezi prsty, jak vám je?

Jsou na světě horší věci, takže se z toho vzpamatujeme. Máme před sebou šestý zápas, který musíme vyhrát a vrátit sérii zpátky do Třince.

Už minule jste dostali rychlé slepené góly, čím to?

Třinec tlačil, chodili tam i beci dolů. Nemyslím si, že by to byly nějaké góly, které by vyplynuly z toho, že by nás přehráli. Byly to smolné branky, jednou to tam propadlo Frodovi za záda, někde to tam skákalo po brankové čáře. Tu poslední střelu asi neviděl, bylo to jen takové nahození, kterých je v zápase tisíc. Bohužel dvacet vteřin před koncem to skončilo v naší bráně. Jak se říká, každá střela dobrá střela. Nebyla to žádná bomba, ale gólman nic neviděl a padlo to tam.

Zleva Patrik Husák, brankář Šimon Hrubec a Milan Doudera z Třince, Milan Gulaš z Plzně a Erik Hrňa z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Doma budete hrát o všechno, nicméně Třinec jste na vlastním ledě ale ještě neporazili. Je to velký problém?

Série, že vyhrávají hostující týmy, je zlomená a teď je na nás, abychom ji doma přerušili i my. Čtyřikrát jsme s nimi prohráli, oni popáté doma vyhráli, my musíme taky a rozdat si to v pondělí o finále v sedmém zápase. Uděláme pro to všechno.

Budete mít v hlavách, že jste ztratili téměř vyhrané utkání?

To bych neřekl. Teď jsme zklamaní, kdo by taky nebyl, hrajeme o finále a prohrajeme si zápas v posledních třech minutách. Ale máme cestu domů, hodíme to za hlavu, zítra je nový den. zatrénujeme si, připravíme v hlavách na ten šestý zápas a doufám, že ho vyhrajeme.

Brankář hokejové Plzně Dominik Frodl.

Jaroslav Ožana, ČTK

Měli jste několik velmi dobrých šancí. Pour trefil tyčku, tam se to mohlo zlomit?

Je to o štěstí, nepadlo nám to tam, ale oni tam taky měli dost šancí musím říct. Ale drželi jsme, padali jsme tam po hubě. Rozhodly takové góly, nebyly to žádné vypracované šance, spíše jen nahození a smolně nám to tam propadlo. Ale takové góly padají a já jen doufám, že v tom šestém to tam takhle padne nám a vrátíme to sem.

Ze stavu 2:0 je to 2:3 na zápasy. Co to může s týmem udělat?

My jsme věděli, že nevyhrajeme 4:0, i když dvě vítězství tady nás namlsaly. Ale Třinec má velmi kvalitní tým a ani trošku jsme to nepodcenili. V zápasech v Plzni byl Třinec trošku lepší a zasloužil si vyrovnat. Dneska to bylo vyrovnané utkání, byly úseky, kdy hrál líp Třinec, pak zase chvíli my. Štěstí rozhodlo ve prospěch Třince.

Michal Kovařčík z Třince a Miroslav Indrák z Plzně v akci během hokejové extraligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Když sudí zkoumal, zda puk přešel, věřili jste, že by to mohlo dobře dopadnout?

Viděl jsem to jen na kostce a hledal jsem, kde ten puk asi viděl. Ale byl tam jen jeden záběr, takže nemůžu hodnotit. Asi to gól byl, když to rozhodli takhle rychle.

Co síly? Sedm zápasů s Olomoucí, teď vás čeká šestý s Třincem?

Hrajeme o finále, takže ty síly se vždycky najdou. I dneska jsme to ukázali. Hráli jsme obětavě, ve druhé třetině jsme hráli velice dobře, snažili jsme se napadat a dělali jsme jim problémy. Nemyslím si, že bychom měli málo sil, ani to na nás nebylo vidět. Když vedete ve třetí třetině, tak se více brání, než útočí, takže to vypadalo, že jsme více zalezlí, ale chtěli jsme to udržet na 2:1 a z brejku dát třetí gól. Šance, byly nastřelili jsme tyčku, štěstí ovšem přálo Třinci.