Obhájce balancuje na hraně propasti. Jedeme domů a urveme to, věří Zaťovič v obrat

Už nemají kam uhnout. Obhájci titulu z Brna se ocitli v prekérní situaci, kterou za poslední dva roky v play off neznají. V semifinále prohrávají s hokejisty Liberce 2:3 na zápasy a pokud v sobotu nezvládnou doma šestý zápas, sen o zlatém hattricku se jim rozplyne.

„Soupeř má sice mečbol, ale já to beru tak, že získal další bod. Jedeme domů, diváci nás poženou a prostě to urveme. Musíme jít do zápasu s čistou hlavou a na ledě nechat všechno," burcuje útočník Komety Martin Zaťovič.

Mužstvu dál věří i ostřílený obránce Ondřej Němec. „Je potřeba to doma oddřít celých šedesát minut tak, jako jsme teď oddřeli v Liberci poslední třetinu," připomněl velký tlak v závěrečné části, v němž ale Brňané stačili pouze snížit.

Semifinálová bitva. Libor Hudáček (vlevo) z Liberce a Tomáš Bartejs z Brna v akci.

Radek Petrášek, ČTK

Pod Ještědem se jim stala osudnou prostřední dvacetiminutovka, v níž Tygři na ledě vládli. Měli lepší pohyb a odskočili Kometě na klíčový dvoubrankový náskok.

„Hráli jsme v ní špatně. Dvě třetiny jsme tady nebyli. Báli jsme se udělat něco navíc. Je to play off a každý musí chtít něco vymyslet. Ne že to prostě někomu hodím a už nehraju. Až třetí třetina snesla nějaké měřítko," řekl Zaťovič.

Autor libereckého gólu Petr Jelínek (vlevo) a Lukáš Derner se radují v semifinále hokejové extraligy.

Radek Petrášek, ČTK

Extraligoví šampioni posledních dvou ročníků vedli nad Bílými Tygry v součtu všech pěti duelů jen necelé čtyři minuty. Navíc je trápí starty do zápasů.

„Musíme si ukázat, co se tam děje. Třetinu musíme začínat líp. Jsou na ledě zkušení hráči, první lajna, přesto nás vždycky soupeř zatlačí," mrzí Zaťoviče, jehož tým balancuje na hraně propasti.

V případě, že vítěze základní části dvakrát za sebou neporazí, sezona mu skončí. „Bude to o nervech. Uvidíme, s čím Kometa přijde doma, je to jiné prostředí. Chceme ale hrát zase aktivně a urvat to," ujišťuje liberecký útočník Marek Kvapil.