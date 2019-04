Indiány na lopatky nepoložili. Zaspali jsme nejen začátek, utrousil třinecký útočník

Chtěli jste ukončit sérii, do Slezska se ale vracíte s porážkou 1:3...

Zápas se mi nehodnotí dobře. Zaspali jsme nejen začátek, ale celé dvě třetiny. Nehráli jsme, co jsme chtěli a jsme za to potrestaní. Začít hrát hokej až ve třetí třetině sice svědčí o tom, že jsme natrénovaní, ale v play off se tohle nesmí stát. Musíme příští zápas hrát tak, jak jsme tady v Plzni skončili posledních patnáct minut. Jinak to nebude dobré.

Čím si vysvětlujete, že se vám první dvě třetiny nevydařily?

Těžko říct. Kdybychom to věděli, na střídačce to změníme. Nemohli jsme se nastartovat. Nevím proč. Tohle se někdy ve sportu stane.

Povedená závěrečná část je ale pro vás určitě velkým povzbuzením.

Herně se nám opravdu povedla. Zvedla nás. Kdyby nám za stavu 2:0 pro Plzeň někdo řekl, že se dočkáme sedmého zápasu doma, brali bychom to. Nemá cenu se dívat doleva doprava, jdeme do dalšího utkání, máme sedmé doma, co víc si přát.

Co od něj čekat?

Udělali jsme spoustu chyb, dostali v zápasech vždycky první branku a s tou se těžko zvedá. Ale ukázali jsme charakter týmu, bojovnost a to všechno bychom chtěli předvést před vlastními fanoušky v sedmém zápase. Není pro hokejistu víc než sedmé utkání v play off doma.

Plzeňští mají v nohách sedm čtvrtfinálových bitev s Olomoucí. Rozhodne, kdo bude mít v pondělí na ledě víc sil?

Viděli jste průběh utkání, spíš rozhoduje psychika než síla. Strašně si přeju, aby nám pomohlo domácí prostředí.