Udělali jsme stupidní chyby, láteří zklamaný obránce Komety Němec. Reprezentaci by odmítl

Jaké zažíváte pocity?

My jsme vyhráli jen dvě utkání, oni čtyři. Sezona tak pro nás bohužel skončila. Je to strašná škoda. Hrozně moc jsem věřil, že šesté střetnutí před našimi fandy urveme a vrátíme se ještě v pondělí do Liberce. Bohužel se nám to nepovedlo.

Proč?

Zase jsme se dopustili dvou stupidních chyb, které soupeř potrestal. Když jsme před první pauzou srovnali na 1:1, tak jsme si hned po přestávce nechali dát zbytečný druhý gól. Nezbývá mi tudíž než Libereckým pogratulovat. Ať si užijí finále.

Zase jste inkasovali hned na začátku zápasu...

Je to hrozné. Přestože jsme se na to stokrát upozorňovali, nechali jsme hosty jít zase do přečíslení. Ale musíme si taky uvědomit, že jsme narazili na nejtěžšího soupeře za poslední tři roky. I když jsme se vyždímali ze všech sil, bohužel to nestačilo. Nešly nám přesilovky a dopouštěli jsme se chyb v klíčových momentech. Často jsme sice stříleli, ale co nepochytal výborný Will, to zblokovali obránci. Velkou výhodou Liberce bylo, že se mohl opřít o čtyři vyrovnané pětky.

I tak se s vámi fanoušci Komety rozloučili obrovskými ovacemi...

Tak to bylo od nich naprosto úžasné. Nikde jinde jsem ještě nic podobného nezažil. Jsem v Brně tři roky a po celou tu dobu jsou naprosto fantastičtí. Je poznat, že si hodně považují, že se tady hraje špičkový hokej. Patří jim za to obrovský dík.

Přijmete pozvánku do národního mužstva, pokud ji dostanete?

Na devětadevadesát procent bych odmítl. Nejsem totiž úplně zdravotně v pořádku.