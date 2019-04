Vlakem do Plzně, autobusem zpět do Třince na sedmý zápas. Bude to velký boj, tuší Vrána

Plzeň má v letošním play off v nohách o tři utkání víc. Bude tento fakt hrát nějakou roli?

V sedmém zápase se jde na krev. Je jedno, kdo má víc zápasů. Bude to vyrovnané a může být o drobnostech. Oba týmy jsou velice zkušené. Na každé straně najdete spoustu hráčů, kteří mají hodně odehráno.

Mohou se týmy po šesti partiích ještě něčím vzájemně překvapit?

Vždycky se nějaká drobnost může najít. Něco objevíte na videu a někdo z nás to může zkusit. Celá série je ale o nasazení, bojovnosti, a to se ukázalo i v sobotu.

Je pro vás výhodou, že sedmý zápas hrajete doma? Před vlastními diváky jste nad Plzní vyhráli jediný z minulých pěti duelů...

Myslím, že to výhoda je. Možná některé zápasy doma nebyly v této sérii optimální, ale člověk hraje doma, má tam svoje fanoušky, kteří ho poženou. Bude to těžké, ale kvůli těmhle zápasům trénujeme a hrajeme celou sezonu. Když jsme odjížděli do Plzně za stavu 0:2 na zápasy, každý by sedmý duel v tu chvíli bral. V pondělí je tady a my ho musíme zvládnout.

Brankář Plzně Dominik Frodl a Petr Vrána z Třince (vpravo) v akci během semifinále extraligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Už se stává tradicí, že v semifinálových utkáních vždy inkasujete jako první, přesto vás vedení soupeře nenalomí.

Ukazuje to na charakter. Všichni kluci věří, makají, nic nenechávají jen tak. Minule doma se nám to podařilo otočit, tentokrát ne. Nezvládli jsme start, a to nás stálo zápas.

Na brankáře Dominika Frodla jste v sobotu vyzráli jen jednou. Hodně vás trápil?

Je to vynikající gólman. Chytal dobře celou sezonu a v sobotu Plzeň podržel. Ale to k play off patří. Gólman to někdy musí zavřít. My jsme navíc dvě třetiny nebyli tak agresivní a nebezpeční, aby měl tolik práce.

Přijeli jste z Třince do Plzně, teď vás čeká dlouhá cesta zpět. Jak náročné je tohle pendlování?

Je nepříjemné. Člověk se snaží nějak odpočinout, načerpat energii, zrelaxovat. Vrátíme se domů pozdě, takže v neděli dospíme a na pondělí se musíme připravit.

Jezdíte vždy autobusem?

Jezdili jsme do Plzně vlakem a myslím, že zpátky pojedeme autobusem. Nikdo nechce riskovat v ranních hodinách dálnice, aby se něco nestalo, takže jsme jeli vlakem.

Hráči Třince se radují z prvního gólu. Zleva David Musil, Guntis Galvinš, Martin Růžička, autor branky Aron Chmielewski a Petr Vrána.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jak trávíte cestu?

Někdo odpočívá a spí, jiný čte, někdo kouká na filmy, seriály, někteří kluci zase hrají karty. Zkrátka úplně běžná věc, nemáme něco speciálního.

Probíráte v autobuse nebo ve vlaku také zápas?

Někdy člověk něco probírá, někdy je ale lepší to nechat být. Záleží podle nálady.