Skvělá kulisa bez vulgarit. Protestní oranžové vesty ale na tribunách v Plzni svítily

Žádné nadávky a urážky. Atmosféra v plzeňské aréně byla v šestém semifinále play off s Třincem skvělá. Fandilo se bouřlivě, ale zároveň slušně a korektně, i když desítky diváků splnily to, co před zápasem avizovaly. Na protest oblékly oranžové reflexní vesty.

Povzbuzování během klíčové sobotní bitvy bylo v Plzni ožehavým tématem. V hektické čtvrté partii s Oceláři se po některých verdiktech sudích ozývaly z domácího kotle v přerušené hře vulgarity adresované hlavně k rozhodčím. Když se pak na stadionu hlasitě rozezněla hudba, aby nadávky přehlušila a na kostce nad ledem se objevil nápis „Radši diskotéku nežli vulgarismy", někteří diváci odešli ze sektoru do útrob arény a vrátili se do něj až na třetí třetinu.

„Jsme v semifinále a potřebujeme podporu. Tohle si nikdo z nás nezaslouží. Padáme po hlavě do střel, všichni makáme a pak přijde tohle," mrzela plzeňského útočníka Miroslava Indráka pondělní reakce fandů, jenž udivila celou plzeňskou kabinu.

Skalní jádro fanoušků, které si říká „Škodováci", však v sobotním duelu plánovala další formu protestu a atmosféra tak byla před jeho začátkem napjatá.

„Pokud jste, stejně jako my, otrávení snahou o převýchovu plzeňských fanoušků, která vyvrcholila pondělní „diskotékou", oblečte si prosím na sobotní zápas s Třincem oranžovou reflexní vestu. Tímto ukážeme, kolik diváků je ve skutečnosti s nastoleným trendem nespokojeno," uvedli „Škodováci" na Facebooku.

Před vchody do arény tak řada fandů postávala v oranžových vestách, které nabízeli ostatním příznivcům, a k tomu rozdávali i vydané prohlášení. „Aby věděli, o co tady dnes jde," vykládal jeden z nich. Vedle fanoušků v kotli navlékli vesty i další příznivci, kteří seděli v jiných částech stadionu. Na chvilkové ticho ovšem nedošlo. Diváci povzbuzovali celý zápas a výtečnou kulisu si ostatně pochvalovali po vítězné bitvě také plzeňští hráči. „Bylo to skvělé. Atmosféra byla parádní a fanouškům za to patří dík," liboval si centr elitní formace Západočechů Jan Kovář.

Výborní diváci pomohli plzeňským hokejistům srovnat sérii. Jestli parta Ladislava Čiháka pronikne i do vysněného finále, se rozhodne v pondělí od 17.00 na ledě Třince, kde je na programu rozhodující sedmé klání.