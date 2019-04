Spadli jsme na zadek. Liberec předváděl výborný hokej, uznal útočník Komety Zaťovič

Těžce skousával předčasný konec sezony. Nejproduktivnější hokejista brněnské Komety v play off Martin Zaťovič ale musel uznat, že jeho tým vypadl v extraligovém semifinále s Libercem v šesti zápasech zaslouženě.

Jak se vyrovnáváte s vyřazením?

Není to pro mě vůbec snadné. Byla to super série, strašně fyzicky náročná. Soupeři musím pogratulovat, předváděl výborný hokej. Mě hrozně štve, že jsme šestý duel doma nezvládli. Moc jsem chtěl jet v pondělí ještě k rozhodujícímu utkání do Liberce.

Co rozhodlo o postupujícím?

Detaily. Především individuální chyby. My jsme jich bohužel udělali víc.

I v posledním střetnutí jste záhy pustili soupeře do vedení...

Bohužel. Stalo se nám to už poněkolikáté. Pak nám vždycky dlouho trvalo, než jsme se vrátili zpátky do zápasu.

Byl to od Komety v semifinále maximální výkon?

Jsem přesvědčený, že nikoli. Měli jsme určitě na víc. Je ale jasné, že nejde pořád jen vyhrávat tituly. Musíme se z nepovedeného play off pro příští sezonu poučit. Spadli jsme na zadek, a teď to bude chtít zase vstát. Sebereme se z toho, byť zklamání jen tak nepřebolí.

Zklamaný Martin Zaťovič z Brna po domácí prohře s Libercem.

Václav Šálek, ČTK

Vy osobně máte ovšem za sebou vydařenou sezonu...

Ale já nejsem tenista. Hraju hokej, což je kolektivní sport. Góly či přihrávky sice potěší, avšak náladu mně příliš nezvednou.

Zvedli vám ji aspoň brněnští fanoušci, kteří vás navzdory prohře vyprovodili do kabiny nadšenými ovacemi?

Diváci byli naprosto skvělí celou sezonu. O to víc mě mrzí, že si finále letos neužijí.

Zůstanete dál v Kometě?

Předpokládám, že ano. Mám smlouvu. Tedy pokud nebudu vyhozený. (úsměv).

Najdete na dřívějším konci sezony aspoň nějaké pozitivum?

Snad jen to, že léto bude pro nás letos asi trochu volnější. Budeme mít víc času na přípravu na další sezonu. Kvalitně potrénujeme a vstoupíme do ní zase s pokorou. Uděláme všechno pro to, abychom Kometu vrátili za rok zpátky na výsluní.