HOKEJ ONLINE: Kladno navyšuje vedení, Jágr má gól i asistenci. Chomutov věří v zázrak

Pardubice vedou barážovou tabulku s osmnácti body a na druhé Kladno mají tříbodový náskok. Třetí Chomutov ztrácí po pátečním duelu s Rytíři, jehož hlavní postavou byl nezastavitelný Jaromír Jágr, na druhou příčku už osm bodů, ve hře je ale pět kol před koncem stále 15 bodů.

„Věřím, že to nijak nepodceníme už jenom kvůli divákům a kvůli atmosféře, která na Kladně vládne. Je to ale strašně těžké. Spolu s play off je to už osmnáctý zápas během měsíce a půl, což je strašně náročné. Únava se stupňuje, ale v domácím prostředí do toho určitě dáme všechno," prohlásil na kladenském webu trenér David Čermák.

Zatímco Budějovice už šanci na postup do extraligy ztratily, Chomutov stále doufá v zázrak a záchranu. „Všichni umíme počítat: je pět zápasů do konce, takže naše záchrana v extralize létá někde ve vzduchu v pěti až deseti procentech. Na druhou stranu, je pět zápasů, budeme bojovat až do konce a pokusíme se o zázrak," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný.