Jeden zápas, který může pohřbít všechny sny, nebo jim také dát větší šanci na jejich splnění. Je tu poslední bitva semifinále Generali play off, ta, která rozhodne o finalistovi hokejové Tipsport extraligy. Dva týmy a jen jeden může postoupit. O finále si to v pondělí od 17 hodin rozdají hráči Třince a Plzně. Oceláři měli v sobotu mečbol, nevyužili ho, Indiáni srovnali a poslali partii do závěrečného možného duelu. Po něm už nebude žádný otazník.