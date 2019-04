HOKEJ ONLINE: Plzeň se vrací do hry, v Třinci snížila! K finále mají dál blíž Oceláři

Jeden zápas, který může pohřbít sny, nebo jim také dát větší šanci na jejich splnění. Je tu poslední bitva semifinále Generali play off, ta, která rozhodne o finalistovi hokejové Tipsport extraligy. Dva týmy a jen jeden může postoupit. O finále hrají Třinec a Plzeň (zatím 3:1). Zápas sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz. Utkání vysílá ČT sport.

Milan Gulaš z Plzně, Guntis Galvins a Martin Růžička, oba z Třince v akci během semifinále play off.

Hokejisté Třince se radují z druhého gólu v plzeňské síti během semifinále play off.

Dva góly během první třetiny vstřelil do plzeňské sítě Ocelář Vladimír Dravecký.

Třinecká gólová smršť. Hokejisté Třince se radují z třetího gólu během první třetiny rozhodujícího semifinále play off. Zleva slaví Tomáš Marcinko, autor gólu Vladimír Dravecký, Erik Hrňa a Aron Chmielewski.

Bitva o všechno, sedmý zápas semifinále play off hokejové extraligy mezi týmy HC Oceláři Třinec a HC Škoda Plzeň.

Vladimír Dravecký (vpravo) z Třince střílí gól do plzeňské sítě. Zleva přihlížejí Nick Jones z Plzně a brankář Plzně Dominik Frodl.

„Půjde o sedmý zápas a hraje se o všechno. Kvůli těmto zápasům trénujeme a hrajeme celou sezonu. Budeme doma a musíme to urvat," řekl před klíčovým duelem partie třinecký útočník Petr Vrána.

Odhodlání a touhu najdete na obou střídačkách, rozhodovat budou maličkosti, psychika, fyzická kondice. „Jedeme do Třince s jediným cílem. Pro sedmé, rozhodující zápasy se hokej hraje. Oba týmy budou nachystané stejně, ukáže se na ledě, kdo si postup více zaslouží," vyjádřil se pro plzeňský klubový web útočník Jan Kovář.

Václav Nedorost (vlevo) a Milan Gulaš z Plzně se radují z výhry nad Třincem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Základem pro úspěch je brankář. Třinecký Šimon Hrubec si po deseti zápasech drží úspěšnost zákroků 91,91 procenta, sedm zápasů vyhrál, třikrát odešel jako pražený. Jeho konkurent Dominik Frodl má v nohách o tři utkání více a procentuální úspěšnost zákroků má vyšší - 92,91. Sedmkrát se radoval z vítězství, šestkrát uspěli soupeři.

O vítězi rozhodnou góly, případně také jediná úspěšná trefa, která může být finálová. Oceláři ve třinácti play off zápasech vstřelili 38 gólů, dosáhli na průměr 2,9 branky na zápas. Indiáni mají po deseti bitvách průměr 2,7 gólu na utkání.

Prodlouží Plzeň úspěšnou sérii?

Hosté zatím odehráli ve své historii sedm sedmých klání ve vyřazovacích bojích, Plzeň pokaždé uspěla, nyní před ní stojí pokus číslo osm.

„Nemá cenu se díval doleva, doprava. Máme sedmé utkání doma, co víc si přát. Čekám vyrovnanou bitvu," tuší třinecký forvard Jiří Polanský. "Nesmíme být zastrašení nebo nervózní. Potřebujeme znovu dobrý start do utkání. My jsme v této sérii vždy vstřelili první gól, což je samozřejmě příjemnější," reagoval Kovář.

Hokejista Třince Tomáš Marcinko slaví gól, který vstřelil do plzeňské sítě.

Jaroslav Ožana, ČTK

Než partie došla do vyrovnaného stavu 3:3, měla svůj vývoj. První dva zápasy série vyhráli Indiáni, a to na ledě Ocelářů. Poté si obě mužstva role vyměnila a bylo srovnáno. Následně zvítězil poprvé domácí tým, Třinec se ujal vedení 3:2, ale mečbol na plzeňském ledě nevyužil, prohrál a o finalistovi se rozhodne až dnes na třineckém ledě.

Vítěz se ve finále postaví Liberci, který porazil 4:2 na zápasy úřadujícího mistra z Brna.